5 món ăn tốt cho phụ nữ khi hành kinh

Phụ nữ nên ăn hải sản giàu chất sắt, trái cây, các loại hạt, chocolate, trà gừng để tăng cường dưỡng chất, giảm đau bụng, làm ấm cơ thể trong kỳ kinh nguyệt.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết phụ nữ thường bị đau bụng, mệt mỏi, căng thẳng, tâm trạng thất thường khi hành kinh. Chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết có thể giảm khó chịu, mệt mỏi.

Hải sản

Cá hồi, hàu, mực, cua, ghẹ... giàu protein, omega-3, khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, kẽm, đồng, magie... Đây là những dưỡng chất có thể giảm co bóp tử cung, nhờ đó giảm đau bụng kinh khi đến tháng. Hải sản bổ sung sắt cho cơ thể, từ đó kiểm soát thiếu hụt sắt do mất máu trong kỳ kinh.

Hải sản cung cấp chất sắt giúp giảm mất máu. Ảnh: Hà Thanh

Các loại hạt

Ăn các loại hạt trong những ngày hành kinh bổ sung sắt và magie, bù lại lượng máu thiếu hụt trong kỳ kinh. Đậu chứa nhiều chất xơ hỗ trợ tiêu hóa tốt, giảm đau bụng.

Trái cây

Vào ngày hành kinh, phụ nữ có xu hướng thèm đồ ngọt, dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu đường. Trái cây chứa hàm lượng đường tự nhiên, bổ sung các vitamin hữu ích cho cơ thể. Chuối, dứa, kiwi... chứa nhiều vitamin B6 và kali là chất giúp giảm triệu chứng đau bụng kinh.

Chocolate

Chocolate đen chứa ít nhất 70% cacao, chất chống oxy hóa, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác như sắt, kẽm, magie và kali. Phụ nữ nên thêm chocolate đen để hỗ trợ quá trình lưu thông máu trong cơ thể, tăng tái sản xuất máu bù lại sự mất máu xảy ra định kỳ mỗi tháng khi hành kinh.

Trà thảo mộc

Trà gừng, bạc hà, mùi tây, húng quế, thì là... hoặc nước chanh ấm có thể tăng lưu thông máu và giãn cơ bắp, nhờ đó giảm đau bụng kinh.

Ngoài chế độ ăn uống, bác sĩ Thanh Thảo khuyên phụ nữ chườm nóng, tắm nước ấm, massage, tập thể dục nhẹ nhàng để lưu thông khí huyết; giữ vệ sinh vùng kín, mặc đồ thoáng mát. Đau bụng kinh là triệu chứng bình thường trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu báo hiệu của một số bệnh phụ khoa nguy hiểm. Khi bị đau bụng kinh quá sớm, kéo dài dai dẳng với mức độ đau tăng dần... phụ nữ nên khám ngay.

Tuệ Diễm