Nhiễm virus viêm gan C có thể dẫn đến các bệnh mạn tính khác như tiểu đường, tim mạch, bệnh thận, ung thư.

Người bị viêm gan C mạn tính không chỉ có nguy cơ gặp các vấn đề về gan như xơ gan mà còn có thể mắc các bệnh khác. Dưới đây là 7 bệnh có liên quan đến viêm gan C.

Bệnh tiểu đường

Theo Đại học Washington (Mỹ), người bị viêm gan C có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao gần gấp đôi người không nhiễm virus này. Viêm gan C có thể làm phát triển tình trạng kháng insulin trong gan, dẫn đến bệnh tiểu đường. Người bị viêm gan C nên ăn nhiều bữa nhỏ thường xuyên hơn để giữ cho lượng đường trong máu ổn định, giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

Ung thư hạch không Hodgkin

Nghiên cứu của Đại học Y khoa Hallym (Hàn Quốc) cho thấy, người bị viêm gan C có nguy cơ phát triển ung thư hạch không Hodgkin (một loại ung thư máu bắt đầu trong các tế bào bạch cầu) cao gấp ba lần người không mắc bệnh. Điều này là do hầu hết các loại ung thư máu bắt đầu từ các tế bào B, tế bào tạo ra các kháng thể mà cơ thể sử dụng để chống lại nhiễm trùng như viêm gan C. Điều trị viêm gan C có thể giúp thuyên giảm ung thư hạch không Hodgkin.

Cryoglobulin huyết

Chứng cryoglobulin huyết (cryoglobulinemia) là sự có mặt của cryoglobulin trong máu người bệnh. Nói cách khác, cryoglobulin là sự đông vón các protein ở cả huyết tương và huyết thanh. Cryoglobulin có thể làm cản trở lưu thông máu, tổn thương các cơ quan qua phản ứng miễn dịch lên da, khớp, thần kinh ngoại biên. Biểu hiện điển hình là ban xuất huyết, yếu và đau khớp, bệnh thần kinh ngoại biên.

Theo Đại học Y khoa Baylor (Mỹ), bệnh này có liên quan đến viêm gan C. Điều trị và chữa khỏi virus viêm gan C có thể giảm bớt bệnh cryoglobulin huyết. Nếu bạn ngừng dùng thuốc hoặc đã được bác sĩ chẩn đoán khỏi bệnh, xuất hiện của các triệu chứng cryoglobulin máu có thể là dấu hiệu virus đã quay trở lại hoặc chưa được giải quyết hoàn toàn.

Mắc bệnh viêm gan C có thể dẫn đến mắc ung thư, tiểu đường. Ảnh: Freepik

Các vấn đề về da

Các tình trạng về da như xuất hiện dưới dạng phồng rộp trên bàn tay, cánh tay có thể xảy ra ở người bị viêm gan C mạn tính. Tình trạng này có liên quan đến lượng sắt dư thừa trong máu và có thể là kết quả của tổn thương gan do sử dụng rượu, làm tăng nguy mắc viêm gan C. Tránh uống rượu và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể cải thiện các triệu chứng.

Bệnh tự miễn mạn tính cũng liên quan đến viêm gan C, đặc trưng bởi các tổn thương trên móng tay, móng chân, mặt, da đầu và cơ quan sinh dục. Hiện tại chưa có phương pháp điều trị nhưng bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giảm ngứa và viêm xung quanh tổn thương.

Bệnh thận

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, viêm gan C có thể gây ra bệnh thận, ngược lại người đang điều trị lọc máu vì bệnh thận có nguy cơ mắc bệnh viêm gan C cao hơn. Nghiên cứu của Bệnh viện Maggiore và Quỹ IRCCS (Italia) cho thấy, nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính ở người bị viêm gan C cao hơn 1,5 lần so với người không nhiễm virus này. Tình trạng kháng insulin do virus viêm gan C gây ra có thể là nguyên nhân gây ra tổn thương thận.

Bệnh tim

Nghiên cứu của Đại học Y khoa Maryland (Mỹ) chỉ ra, người nhiễm virus viêm gan C có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người không nhiễm bệnh. Chữa khỏi bệnh viêm gan C có thể làm giảm khả năng mắc bệnh tim ở người nhiễm virus này.

Trầm cảm

Viêm gan C có liên quan đến các tình trạng tâm thần kinh, gồm trầm cảm và sương mù não. Theo Đại học Nghiên cứu Campania Luigi Vanvitelli (Italia), người mắc bệnh viêm gan C có thể bị trầm cảm. Điều này xuất phát từ sự căng thẳng khi sống chung với bệnh hoặc sự kỳ thị của xã hội. Mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất là nguyên nhân khiến người bệnh gặp các vấn đề về tâm thần kinh. Điều trị viêm gan C giúp cải thiện tình trạng trầm cảm trong nhiều trường hợp.

Mai Cat

(Theo Everyday Health)