60 giây giảm hơi thở có mùi vào buổi sáng

Cạo lưỡi, dùng chỉ nha khoa, súc miệng là những cách đơn giản giúp hơi thở dễ chịu hơn sau một giấc ngủ dài.

Miệng là nơi cư trú của nhiều vi khuẩn. Qua đêm, nước bọt giảm, khiến khả năng làm sạch tự nhiên suy giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi trên răng, nướu và lưỡi. Khi phân hủy mảnh vụn thức ăn, chúng tạo ra hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi, gây hôi miệng. Dưới đây là ba bước giảm mùi hơi thở khó chịu trong 60 giây.

Cạo lưỡi (20 giây): Nhẹ nhàng cạo từ sau lên đầu lưỡi, rửa sạch dụng cụ sau mỗi lần. Cách này loại bỏ phần lớn vi khuẩn - nguồn chính gây hôi miệng.

Dùng chỉ nha khoa (20 giây): Làm sạch kẽ răng để loại bỏ thức ăn thừa và mảng bám mà bàn chải không chạm tới, ngăn vi khuẩn phát triển, nướu khỏe và hơi thở bớt mùi khó chịu.

Súc miệng (20 giây): Dùng nước hoặc nước súc miệng dịu nhẹ, không cồn, loại bỏ vi khuẩn và kích thích nước bọt và miệng tự làm sạch.

Ngoài ra, mỗi người nên uống đủ nước, tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia. Chế độ ăn cân bằng, cắt giảm đồ ngọt vì chúng nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong miệng. Khám răng định kỳ hai lần một năm giúp phát hiện sớm và xử lý các vấn đề tiềm ẩn. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và điều trị các bệnh lý như nhiễm trùng xoang hay trào ngược axit cũng rất quan trọng. Thói chăm sóc răng miệng đều đặn có thể duy trì sức khỏe lâu dài.

Hôi miệng buổi sáng là bình thường, nhưng nếu tình trạng này kéo dài dai dẳng cảnh báo một số bệnh nhiễm trùng cần theo dõi và thăm khám. Dưới đây là các dấu hiệu nên lưu ý.

Mùi hôi kéo dài dù đã đánh răng, dùng chỉ nha khoa, súc miệng, cho thấy vi khuẩn phát triển quá mức bình thường.

Nướu đỏ, sưng, chảy máu có thể do là dấu hiệu viêm do viêm lợi hoặc viêm nha chu.

Mảng bám trắng hoặc vết loét trong miệng thường liên quan nấm hoặc nhiễm trùng khác.

Đau, ê buốt khi nhai có thể do áp xe, nhiễm trùng răng hoặc vấn đề răng miệng khác.

Trong một số trường hợp, hôi miệng có liên quan đến nhiễm trùng xoang, bệnh về đường hô hấp, tiểu đường không được kiểm soát..., hãy đi khám để bác sĩ để xử lý kịp thời.

