6 thức uống giúp eo thon, dáng đẹp đón Tết

Nước lọc: Bắt đầu ngày mới với một ly nước lọc giúp khởi động quá trình trao đổi chất và kiểm soát cơn thèm ăn. Cung cấp đủ nước cho cơ thể (khoảng 8 ly mỗi ngày) hỗ trợ khả năng chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Uống nước trước bữa ăn cũng tăng cảm giác no, giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik