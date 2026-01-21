6 thực phẩm tốt cho da phụ nữ tuổi 40

Phái đẹp tuổi 40 nên thường xuyên ăn quả lựu, nho, cá hồi, các loại thịt hay khoai lang và các loại nấm để làn da khỏe, sáng mịn hơn.

Sau tuổi 40, làn da phụ nữ xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như khô da, giảm đàn hồi, tăng sắc tố, xuất hiện nếp nhăn, đốm đồi mồi... Bên cạnh chăm sóc da bên ngoài, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh, làm chậm lão hóa.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, gợi ý những thực phẩm có lợi cho da mà phụ nữ ngoài 40 tuổi nên bổ sung thường xuyên.

Lựu giàu chất chống gốc tự do, nhất là ellagic acid và polyphenol, có khả năng ức chế tăng sinh sắc tố melanin, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da đều màu. Hàm lượng vitamin C cao trong lựu còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, sáng mịn hơn.

Nho và hạt nho đều chứa hàm lượng chất chống gốc tự do cao, giảm căng thẳng, oxy hóa và viêm da, bảo vệ collagen cùng elastin trước các yếu tố gây hại.

Các loại nấm giàu beta-glucan giúp giảm viêm, bảo vệ da và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Đình Diệu

Cá hồi chứa collagen loại một giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc cho da. Cá hồi còn cung cấp omega-3 giúp giảm viêm và hạn chế mất nước qua da, hỗ trợ ngăn chặn lão hóa. Collagen tập trung nhiều ở xương và da cá hồi. Ăn cá hồi cả da hoặc hầm xương cá làm nước dùng để bổ sung collagen cho da.

Thịt nạc như ức gà, thăn bò hay thịt heo nạc cung cấp protein và các acid amin quan trọng cho quá trình tái tạo mô liên kết, thúc đẩy sản xuất collagen. Khi thiếu protein, da dễ chảy xệ, kém đàn hồi và chậm phục hồi sau tổn thương. Ưu tiên chọn phần thịt nạc để hạn chế chất béo bão hòa, kiểm soát cân nặng.

Khoai lang giàu beta-carotene dạng tiền vitamin A, tham gia vào quá trình tăng sinh tế bào da và tổng hợp collagen. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang giúp ổn định đường huyết, gián tiếp bảo vệ cấu trúc da, làm chậm quá trình lão hóa.

Nấm như nấm rơm, kim châm, bào ngư, đùi gà... cung cấp vitamin D, beta-glucan và các hợp chất chống gốc tự do. Những dưỡng chất này giúp tăng cường miễn dịch da, giảm viêm và hỗ trợ phục hồi cấu trúc da. Nấm ít năng lượng, giàu chất xơ, phù hợp với phụ nữ 40-50 tuổi dễ bị tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Dược sĩ Hòa lưu ý phụ nữ cần kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và hạn chế căng thẳng kéo dài. Bổ sung các loại thảo dược thiên nhiên như Collagen peptide, Sakura (chiết xuất hoa anh đào Nhật Bản), Pomegranate (lựu Địa Trung Hải), Litchi fruit (quả vải), Lemon powder (chanh vàng)... kích thích quá trình tái tạo collagen, đồng thời hỗ trợ bảo vệ cấu trúc nền giúp da sáng mịn, đều màu hơn.

Đình Diệu