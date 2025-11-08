6 thói quen thường ngày khiến da nhanh lão hóa

Thức khuya, không thoa kem chống nắng, uống ít nước, ăn nhiều đường, không tẩy tế bào chết, nặn mụn thường xuyên khiến da nhanh lão hóa.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết da cần được bảo vệ mỗi ngày như làm sạch, dưỡng ẩm hay chống nắng đúng cách, dinh dưỡng hợp lý. Song có những thói quen xấu dễ làm da nhanh chảy xệ, mất đàn hồi và lão hóa sớm.

Thức khuya

Ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi mà da được tái tạo, sửa chữa các tế bào da hư tổn, kích thích sản sinh collagen và elastin, tăng đàn hồi và săn chắc. Ngủ cũng là giai đoạn củng cố, tăng cường sức khỏe da nhờ tốc độ lưu thông máu tốt hơn, cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho da.

Thức khuya khiến da sạm màu, thiếu sức sống, dễ chảy xệ, độ đàn hồi kém và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Thói quen thức khuya, thiếu ngủ còn khiến hệ bài tiết và nội tiết tố rối loạn, tuyến thượng thận tiết ra nhiều chất cortisol làm da nhờn, bít lỗ chân lông dễ sinh mụn nhiều hơn. Thức khuya kết hợp với sử dụng điện thoại, máy tính kéo dài càng đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, kích thích tổng hợp melanin, làm da sạm, khô ráp và kém sắc.

Không thoa kem chống nắng

Kem chống nắng giúp chống lại ánh nắng mặt trời gay gắt và những chùm tia cực tím có trong ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Tia UVA (tia cực tím bước sóng A) vẫn hoạt động mạnh khi trời mát, có thể xâm nhập vào sâu trong da và gây lão hóa da sớm, thậm chí ung thư da. Nên sử dụng thường xuyên các loại kem chống nắng phổ rộng phù hợp với làn da để bảo vệ da trước tia UV, ánh sáng xanh.

Nặn mụn không đúng cách khiến da dễ bị lão hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Uống ít nước

Uống đủ nước giúp quá trình hydrat hóa da (quá trình giữ nước) diễn ra tốt hơn, tăng cường lưu thông máu, nhờ đó tế bào da nhận đủ oxy và dưỡng chất. Thiếu nước khiến da thiếu độ ẩm, kém đàn hồi, nếp nhăn hình thành nhanh hơn.

Ăn quá nhiều đường

Đường làm tăng quá trình glycation, tạo ra các sản phẩm AGEs phá hủy collagen và elastin, khiến da mất đàn hồi, khô sạm, xuất hiện nếp nhăn sớm. Các khuyến nghị sử dụng lượng đường dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày, tương đương khoảng 50 g với chế độ ăn 2.000 calo.

Nặn mụn không đúng cách

Mỗi loại mụn có cách xử lý và điều trị khác nhau. Nặn mụn không đúng cách dễ gây tổn hại bề mặt da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và để lại sẹo thâm. Nặn mụn sai cách còn có thể gây tổn thương màng đáy, collagen và elastin ở trung bì, tạo thành sẹo đáy nhọn, tổn thương cấu trúc da.

Chà xát da mạnh

Chà xát mạnh trong lúc tẩy trang, lau mặt cũng gây hại đến da, nhất là với da nhạy cảm. Nên làm sạch da nhẹ nhàng bằng bông tẩy trang hoặc khăn mềm.

Dược sĩ Hòa khuyên mọi người duy trì chăm sóc da đúng cách, khám da ngay khi có những dấu hiệu bất thường để kịp thời phát hiện tổn thương và điều trị hợp lý. Cân bằng các chất đường, đạm, chất béo để đảm bảo sức khỏe tổng thể. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như sakura (chiết xuất hoa anh đào), L-Glutathione, pomegranate (trong lựu đỏ), lemon powder (quả chanh), litchi fruit (từ quả vải)... hỗ trợ cấu trúc da, giảm nếp nhăn, tăng đàn hồi, cải thiện lão hóa da.

