6 nhóm thực phẩm giúp cơ thể tái tạo collagen

Cá, thịt bò giàu protein và omega 3, rau xanh, hạt hướng dương cung cấp kẽm, đồng, vitamin C giúp cơ thể tái tạo collagen, duy trì da săn chắc, chậm lão hóa.

Collagen duy trì độ đàn hồi, vẻ đẹp trẻ trung cho cơ thể. Tuy nhiên, theo thời gian lượng collagen tự nhiên bắt đầu giảm dần. Cuộc sống bận rộn, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi thất thường cũng ảnh hưởng tới lượng protein này.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bên cạnh đi khám da liễu, chọn thực phẩm thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen cho cơ thể cũng giúp ích.

Nhóm thực phẩm giàu protein như thịt gà, thịt bò, cá, hải sản cung cấp collagen tự nhiên dồi dào. Chúng chứa các axit amin quan trọng như glycine, proline, hydroxyproline - thành phần cấu tạo chính của collagen. Khi tiêu thụ, cơ thể sử dụng những axit amin này để tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi của da, tóc và sức khỏe khớp.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi, kiwi, dâu tây, cải bó xôi và ớt chuông đỏ, kích thích sản xuất collagen để duy trì độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa sớm. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa da.

Nhóm thực phẩm giàu omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, hạt chia, hạt lanh và quả óc chó. Omega-3 là dưỡng chất thiết yếu thúc đẩy duy trì sức khỏe của màng tế bào và bảo vệ các cấu trúc collagen trong cơ thể. Omega-3 giúp giảm viêm, ngăn ngừa sự phân hủy collagen do tác động của quá trình oxy hóa và lão hóa, ngăn tổn thương do tia UV.

Nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng (việt quất, mâm xôi, dâu tây), cà chua, trà xanh, chứa flavonoid, polyphenol và vitamin C, bảo vệ collagen khỏi sự phân hủy do gốc tự do gây ra. Những chất này còn giảm viêm, cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy tái tạo tế bào da, từ đó duy trì làn da căng mịn, trẻ trung.

Nhóm thực phẩm giàu kẽm và đồng như hạt bí ngô, hạt hướng dương, hàu (giàu kẽm), đậu lăng, gan động vật (giàu đồng), hỗ trợ quá trình tổng hợp, bảo vệ collagen. Kẽm giúp kích hoạt enzyme và tái tạo mô, bảo vệ da khỏi tia UV.

Nhóm thực phẩm từ xương và nước hầm xương như xương bò, gà, heo, chứa lượng collagen phong phú. Khi hầm, collagen chuyển thành gelatin, dễ hấp thụ. Dùng nước hầm xương thường xuyên giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giảm đau khớp, tăng cường tiêu hóa, hệ miễn dịch.

Để tránh thiếu hụt hoặc phá hủy collagen tự nhiên của cơ thể, dược sĩ Hòa khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu, không nên sử dụng rượu, bia, thuốc lá và tránh ăn quá nhiều đường. Duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên để cơ thể sản sinh và bảo vệ collagen hiệu quả.

Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như Collagen Peptide, Sakura (chiết xuất hoa anh đào Nhật Bản), P. Leucotomos (chiết xuất dương xỉ Nam Mỹ) và Pomegranate (chiết xuất từ quả lựu Địa Trung Hải) góp phần kích thích sản sinh collagen, tác động sâu đến tế bào da. Các thành phần như Litchi Fruit (chiết xuất quả vải), White Peony (chiết xuất hoa mẫu đơn trắng), Lemon Power (chiết xuất chanh) và L-Glutathione hỗ trợ bảo vệ collagen khỏi tổn thương, ngăn ngừa sự đứt gãy collagen và elastin, giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Đình Diệu