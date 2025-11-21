8 loại củ quả màu đỏ tốt cho da

Ngoài thói quen chăm sóc da phù hợp thì chế độ dinh dưỡng khoa học cũng hỗ trợ làm chậm tốc độ lão hóa da, bảo vệ da từ bên trong. Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên mọi người thường xuyên ăn các loại củ, quả màu đỏ dưới đây góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn.
Củ dền đỏ giàu betanin có khả năng trung hòa gốc tự do, tăng tuần hoàn máu, giúp da đều màu và hồng tự nhiên hơn. Lượng vitamin C, A và folate nhiều trong củ dền đỏ còn tăng cường độ ẩm cho da.
Dâu tây chứa lượng vitamin C cao gấp 10 lần táo và gấp đôi so với cam (100 g dâu tây chứa 35 g vitamin C). Do đó, ăn dâu tây giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ làn da sáng khỏe.
Cà chua giàu vitamin và khoáng chất tốt cho da gồm vitamin C và lycopene. Lycopene là chất chống oxy hóa hỗ trợ phục hồi tổn thương da do tia UV và làm chậm quá trình lão hóa. Lycopene được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn khi cà chua nấu chín hoặc ăn kèm chất béo lành mạnh.
Dưa hấu cung cấp nước dồi dào, giúp da căng sáng và mềm mại tự nhiên hơn. Vitamin A, B1, B6 và C trong dưa hấu thúc đẩy quá trình tái tạo và phục hồi các tế bào da, giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn, khô da.
Lựu chứa nhiều vitamin C, K và khoáng chất như folate, kali, cùng các chất chống oxy hóa mạnh như punicalagin, flavonoid… có thể ức chế hoạt động melanocytes (tế bào hắc tố), giảm melanin, giảm tổn thương cháy nắng và dấu hiệu lão hóa da. Những hợp chất này còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp da săn chắc và ngăn nếp nhăn hình thành. Lựu cũng bổ sung nước có tác dụng giảm da khô, mụn trứng cá, chàm da...
Ớt chuông đỏ chứa đến 170% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày, hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và cung cấp nước, giúp da căng sáng.
Táo chứa quercetin ở vỏ - một hợp chất thực vật có tác dụng bảo vệ tế bào da trước tình trạng viêm và lão hóa. Các chất dinh dưỡng trong táo như vitamin C, E, flavonoid, đặc biệt là polyphenol có thể duy trì da khỏe mạnh.
Cherry giàu chất chống gốc tự do quercetin, anthocyanin… có thể ngăn ngừa quá trình lão hóa da, hạn chế viêm nhiễm, giảm mụn viêm và mụn trứng cá.
Dược sĩ Hòa lưu ý mọi người uống đủ nước và ngủ đủ giấc mỗi ngày, vệ sinh da đúng cách, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý. Có thể bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên từ pomegranate (trong lựu đỏ), sakura (chiết xuất hoa anh đào), L-glutathione, lemon powder (quả chanh), litchi fruit (từ quả vải)... để hỗ trợ bảo vệ cấu trúc nền của da, nuôi dưỡng da căng sáng, làm chậm lão hóa.
Bài, ảnh: Đình Diệu, AI