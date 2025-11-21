8 loại củ quả màu đỏ tốt cho da

Ngoài thói quen chăm sóc da phù hợp thì chế độ dinh dưỡng khoa học cũng hỗ trợ làm chậm tốc độ lão hóa da, bảo vệ da từ bên trong. Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên mọi người thường xuyên ăn các loại củ, quả màu đỏ dưới đây góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn.

Củ dền đỏ giàu betanin có khả năng trung hòa gốc tự do, tăng tuần hoàn máu, giúp da đều màu và hồng tự nhiên hơn. Lượng vitamin C, A và folate nhiều trong củ dền đỏ còn tăng cường độ ẩm cho da.