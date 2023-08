6 thực phẩm tăng sức đề kháng cho người tiểu đường

Người tiểu đường nên ăn đậu gà, cà rốt, cá béo, quả óc chó giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng chống bệnh.

Người bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu nhiễm virus, vi khuẩn. Hệ miễn dịch khỏe giúp tạo hàng rào bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây hại, cải thiện sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những thực phẩm người tiểu đường có thể ăn hàng ngày.

Đậu gà, đậu lăng

Các tế bào bạch cầu cần kẽm để hoạt động. Vitamin và khoáng chất như vitamin A, D, E, kẽm, sắt, selen, chất đạm trong đậu tốt cho hệ miễn dịch.

Chất xơ trong đậu lăng là nguồn thức ăn cho vi khuẩn đường ruột. 70-80% hệ miễn dịch tập trung ở ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Loại đậu này còn có chỉ số đường huyết thấp phù hợp với người bệnh tiểu đường.

Cà rốt

Loại củ này giàu dinh dưỡng, chứa nhiều beta carotene (tiền chất của vitamin A), có chỉ số đường huyết thấp. Vitamin A hỗ trợ sự phát triển và phân phối của các tế bào T, một loại tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng.

Vitamin C trong cà rốt hoạt động như chất chống oxy, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các gốc tự do gây hại. Vitamin này còn giúp cơ thể tạo ra các kháng thể chống lại bệnh tật.

Cà rốt giàu chất chống oxy hóa, chỉ số đường huyết thấp có lợi cho bệnh tiểu đường. Ảnh: Freepik

Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều vitamin E - chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ hệ thống miễn dịch. Loại vitamin này cũng hỗ trợ cải thiện kiểm soát đường huyết. Hạt óc chó giàu axit béo omega-3 còn có tác dụng giảm viêm, ít carbohydrate nên có tác động tối thiểu đến mức glucose (đường). Người đang muốn giảm hoặc duy trì cân nặng vừa phải thì quả óc chó là lựa chọn lành mạnh.

Ớt chuông

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một chén ớt chuông đỏ thái lát chứa 117 mg vitamin C, tương đương 130% nhu cầu hàng ngày.

Ớt chuông không chứa tinh bột nên ít ảnh hưởng đến đường huyết. Vitamin C trong thực phẩm này còn kiểm soát huyết áp, chữa lành vết thương.

Cá béo

Axit béo omega-3 có trong cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu tăng khả năng hoạt động của tế bào miễn dịch. Theo nghiên cứu năm 2019 của Đại học East Anglia (Anh), omega-3 có thể tăng cường hoạt động của các tế bào bạch cầu, củng cố các lợi ích miễn dịch.

Cá béo cũng làm giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và giảm chất béo có hại ở người tiểu đường. Nên chế biến cá ít gia vị, ít hoặc không nước sốt để giảm lượng carbohydrate.

Mai Cat (Theo Everyday Health)