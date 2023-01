6 thực phẩm nên tránh khi đau họng

Cam, quýt, tương ớt, cà rốt, đồ chiên… có tính axit, cay nóng hoặc cứng, nhiều dầu mỡ khiến kích ứng cổ họng.

Trái cây họ cam quýt: Cam, quýt, chanh, bưởi... chứa nhiều vitamin C, rất tốt khi ốm. Tuy nhiên, tính axit của các loại trái cây này có thể làm tăng cảm giác nhột trong cổ họng. Tốt nhất bạn nên hạn chế trái cây hoặc nước ép từ cam, bưởi... cho đến khi cơn đau họng thuyên giảm. Cách dùng cam, quýt... tốt khi đau họng là vắt một số múi vào trà ấm hoặc nước ấm với mật ong.

Thực phẩm có tính axit: Cũng giống như trái cây họ cam quýt, thực phẩm có tính axit như cà chua, nước sốt cà chua... có thể gây khó chịu cho cổ họng. Tạm thời bạn nên tránh thực phẩm có tính axit cho đến khi giảm đau họng.

Thức ăn cay: Người bị đau họng nên tránh các thực phẩm cay nóng, nhất là ớt, vì chúng có thể gây kích ứng vùng họng bị viêm hoặc kích thích thêm cổ họng. Loại bỏ chúng ra khỏi chế độ ăn uống lúc này là cách tốt nhất.

Rau sống cứng: Rau sống, cà rốt, thân cần tây có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên, độ cứng của chúng làm bạn khó chịu, kích ứng cổ họng đang đau. Một số người có thể thấy đau họng hơn khi dùng những thực phẩm này. Để tận dụng lợi ích của chúng, người bị đau họng nên nấu chín mềm cà rốt, thân cần tây...

Đồ ăn nhẹ giòn: Khoai tây chiên, bánh quy giòn và các loại thực phẩm tương tự khác có thể làm tăng cảm giác buốt và kích ứng họng nhiều hơn. Các cạnh của những thực phẩm này có thể chọc vào cổ họng vốn đã đau, khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Khi bị đau họng, bạn nên ưu tiên những thực phẩm mềm. Nếu thích ăn bánh quy giòn khi bị ốm thì bạn có thể nhúng chúng vào nước trà ấm để làm mềm.

Thực phẩm tẩm bột và chiên: Mặc dù gà rán và hành tây chiên rất hấp dẫn, kích thích sự thèm ăn nhưng lớp phủ thô có thể khiến cơn đau họng khó chịu hơn. Song, nếu không bị ốm, đau họng, mọi người cũng nên hạn chế đồ ăn chiên rán vì chúng không phải là lựa chọn lành mạnh, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh.

