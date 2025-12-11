VNExpress

HÔ HẤP VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành
Quay lại Sức khỏe
Thứ năm, 11/12/2025, 16:00 (GMT+7)

6 thực phẩm có lợi cho phổi khi ô nhiễm không khí

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh như trái cây, rau xanh, gừng có thể giúp trung hòa các chất gây ô nhiễm và bảo vệ phổi.

Gừng

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol. Với tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, gừng giúp giảm chứng co thắt cơ trơn đường thở cấp tính và viêm phổi. Người trưởng thành có thể dùng khoảng 2-4 g gừng tươi mỗi ngày, tương đương một mẩu nhỏ bằng ngón tay cái.

Nghệ

Loại gia vị này giàu curcumin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, góp phần bảo vệ mô phổi khỏi stress oxy hóa do ô nhiễm gây ra. Liều lượng nghệ an toàn là 0-3 mg curcumin/kg cân nặng/ngày, tức khoảng 5 g bột nghệ cho một người 50 kg một ngày.

Cà chua

Cà chua cung cấp chất chống oxy hóa lycopene hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp, giảm căng thẳng oxy hóa liên quan đến ô nhiễm không khí. Nấu chín cà chua làm tăng khả năng hấp thụ lycopene.

Rau xanh

Các loại rau cải xanh giàu glucoraphanin. Chất này chuyển hóa thành sulforaphane, kích hoạt các enzyme giải độc hỗ trợ loại bỏ chất ô nhiễm, giảm viêm. Rau xanh dễ chế biến thành món xào, hấp, luộc, sinh tố.

Trái cây giàu vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa tan trong nước, có khả năng trung hòa các gốc tự do được tạo ra bởi các chất ô nhiễm trong phổi. Ổi, kiwi, ớt chuông, cam giàu vitamin này. Bạn thái nhỏ thực phẩm chế biến thành salad hoặc ăn riêng lẻ.

Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu vitamin E - chất chống oxy hóa tan trong chất béo, bảo vệ màng tế bào trong mô phổi khỏi tổn thương oxy hóa do các chất ô nhiễm gây ra. Mỗi người nên ăn một nắm nhỏ hạnh nhân (khoảng 28 g) để nâng cao sức khỏe tổng thể. Bạn có thể ăn thực phẩm với sữa chua để tăng hương vị thơm ngon.

Lê Nguyễn (Theo Economic Times, Hindustan Times)
Ảnh: AI

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
Quay lại Sức khỏe
ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn