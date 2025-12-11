6 thực phẩm có lợi cho phổi khi ô nhiễm không khí

Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu vitamin E - chất chống oxy hóa tan trong chất béo, bảo vệ màng tế bào trong mô phổi khỏi tổn thương oxy hóa do các chất ô nhiễm gây ra. Mỗi người nên ăn một nắm nhỏ hạnh nhân (khoảng 28 g) để nâng cao sức khỏe tổng thể. Bạn có thể ăn thực phẩm với sữa chua để tăng hương vị thơm ngon.