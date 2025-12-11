6 thực phẩm có lợi cho phổi khi ô nhiễm không khí

Gừng
Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol. Với tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, gừng giúp giảm chứng co thắt cơ trơn đường thở cấp tính và viêm phổi. Người trưởng thành có thể dùng khoảng 2-4 g gừng tươi mỗi ngày, tương đương một mẩu nhỏ bằng ngón tay cái.
Nghệ
Loại gia vị này giàu curcumin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, góp phần bảo vệ mô phổi khỏi stress oxy hóa do ô nhiễm gây ra. Liều lượng nghệ an toàn là 0-3 mg curcumin/kg cân nặng/ngày, tức khoảng 5 g bột nghệ cho một người 50 kg một ngày.
Cà chua
Cà chua cung cấp chất chống oxy hóa lycopene hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp, giảm căng thẳng oxy hóa liên quan đến ô nhiễm không khí. Nấu chín cà chua làm tăng khả năng hấp thụ lycopene.
Rau xanh
Các loại rau cải xanh giàu glucoraphanin. Chất này chuyển hóa thành sulforaphane, kích hoạt các enzyme giải độc hỗ trợ loại bỏ chất ô nhiễm, giảm viêm. Rau xanh dễ chế biến thành món xào, hấp, luộc, sinh tố.
Trái cây giàu vitamin C
Vitamin C là chất chống oxy hóa tan trong nước, có khả năng trung hòa các gốc tự do được tạo ra bởi các chất ô nhiễm trong phổi. Ổi, kiwi, ớt chuông, cam giàu vitamin này. Bạn thái nhỏ thực phẩm chế biến thành salad hoặc ăn riêng lẻ.
Hạnh nhân
Hạnh nhân giàu vitamin E - chất chống oxy hóa tan trong chất béo, bảo vệ màng tế bào trong mô phổi khỏi tổn thương oxy hóa do các chất ô nhiễm gây ra. Mỗi người nên ăn một nắm nhỏ hạnh nhân (khoảng 28 g) để nâng cao sức khỏe tổng thể. Bạn có thể ăn thực phẩm với sữa chua để tăng hương vị thơm ngon.
Lê Nguyễn (Theo Economic Times, Hindustan Times)
Ảnh: AI