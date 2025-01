6 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Ớt chuông đỏ cung cấp vitamin C và beta-carotene dồi dào, đều là những chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, giảm viêm. Màu đỏ rực rỡ là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.