8 loại quả tốt cho gan

Các loại quả có múi, chuối, thanh long, táo, bơ giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ gan giải độc.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng, điều hòa năng lượng. Ăn các loại quả phù hợp có thể hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm, phòng ngừa gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Phương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các loại quả chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe lá gan, có tác dụng phòng bệnh.

Các loại quả có múi

Quả có múi như cam, quýt, chanh, bưởi... chứa nhiều vitamin C, bioflavonoid, axit citric, kali. Các loại quả này hàng ngày thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải độc gan, phục hồi tế bào gan tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch. Chất xơ hòa tan, ít calo và carbohydrate trong các loại quả có múi giúp ổn định đường huyết, tránh táo bón. Ăn các loại quả có múi trước bữa chính có thể giảm cảm giác thèm ăn, phòng ngừa béo phì và bệnh gan nhiễm mỡ.

Thanh long

Thanh long chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E, betacyanin và polyphenol. Loại quả này có chỉ số đường huyết trung bình, giàu chất xơ phù hợp cho người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn đường huyết.

Chuối

Thành phần nổi bật trong chuối là kali và chất xơ, có lợi cho quá trình đào thải độc tố ở gan cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa. Có nhiều cách để thưởng thức chuối trong chế độ ăn hàng ngày như làm sinh tố, bánh hoặc ăn trực tiếp.

Chuối giàu kali và chất xơ giúp đào thải độc tố ở gan. Ảnh: Thanh Ba

Táo

Táo bón thường xảy ra ở bệnh nhân xơ gan, có thể thể dẫn đến hội chứng não gan (rối loạn chức năng não do tích tụ chất độc trong máu). Một quả táo cung cấp trung bình 20% chất xơ hàng ngày, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, củng cố hệ vi khuẩn có lợi cho đường ruột, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong táo giúp no lâu, góp phần kiểm soát cân nặng, huyết áp, mỡ máu, giảm nguy cơ tim mạch và tiểu đường. Nhiều dưỡng chất trong táo như vitamin C, kali còn cần thiết cho cơ thể.

Bơ

Hàm lượng chất béo trong mỗi quả bơ trung bình khoảng 22,5 g. Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ có thể giảm lượng mỡ xấu trong cơ thể (cholesterol tỷ trọng thấp hay LDL-c) và tăng lượng mỡ tốt (cholesterol tỷ trọng cao hay HDL-c). HDL-c giúp làm sạch máu và thành động mạch bằng cách vận chuyển cholesterol xấu đến gan để gan phân hủy và loại bỏ chất béo này.

Một quả bơ chứa 20 loại vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Folate, vitamin E, C, K có khả năng chống oxy hóa cao, trung hòa các gốc tự do độc hại trong cơ thể, làm giảm tình trạng viêm.

Cà chua

Cà chua giàu lycopene - hợp chất chống oxy hóa, chống viêm và ngăn ngừa tổn thương gan, giúp giảm tình trạng gan nhiễm mỡ, viêm nhiễm và ung thư gan. Lycopene còn có trong một số thực phẩm khác như ổi, dưa hấu, bưởi, đu đủ, ớt đỏ ngọt. Cà chua còn chứa vitamin E, C, folate, hợp chất phenolic và chất xơ. Cà chua có thể dùng để làm nước sốt, salad, nước ép hoặc chế biến các món ăn ưa thích.

Nho

Nho tốt cho gan do hàm lượng resveratrol và flavonoid. Đây là những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ giảm tình trạng viêm, góp phần bảo vệ, giảm các tác động bất lợi cho gan. Ăn nho tươi là tốt nhất, song nước ép, dầu hạt nho, mứt nho... cũng đều mang lại lợi ích cho gan.

Dứa

Dứa tốt cho gan nhờ hàm lượng lớn bromelain - enzyme tiêu hóa tự nhiên có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ chức năng gan. Ăn dứa thường xuyên tốt cho người bị gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan...

Bác sĩ Phương lưu ý hoa quả tươi nhiều dinh dưỡng hơn so với nước ép hoặc chế biến theo cách khác. Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ hoặc tiểu đường nên hạn chế loại quả quá ngọt và nước ép quả. Mỗi người nên ăn đa dạng thực phẩm với các loại thịt cá, rau củ để nâng cao thể trạng, bảo vệ lá gan.

Chế độ ăn uống hỗ trợ cho quá trình điều trị, người bệnh gan cần tái khám định kỳ theo dõi tình trạng sức khỏe. Bác sĩ tư vấn cụ thể chế độ dinh dưỡng, chỉ định điều trị phù hợp.

Thanh Ba