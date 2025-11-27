6 thói quen uống trà gây hại đường ruột

Uống trà quá nóng, trà đặc, thêm đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa.

Uống trà thường xuyên hỗ trợ tăng cường enzyme tiêu hóa như catechin, làm tăng hoạt động của enzym tiêu hóa pepsin, thúc đẩy phân hủy protein. Đồ uống này có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, ức chế vi khuẩn có hại. Caffeine trong trà kích thích nhu động ruột hoạt động ổn định hơn. Tuy nhiên, một số sai lầm khi uống trà không tốt cho đường ruột.

Thêm nhiều đường

Trà giàu chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tổng thể song thêm đường vào trà làm mất đi tác dụng này. Lượng đường dư thừa có thể nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có hại, gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, theo thời gian có thể dẫn đến đầy hơi, tiêu hóa kém, viêm đường ruột.

Chất tạo ngọt nhân tạo cũng có thể gây hại cho hệ vi khuẩn đường ruột. Các chất tạo ngọt như aspartame và sucralose phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa dẫn đến buồn nôn, tiêu chảy. Thay vì đường, hãy thêm mật ong ở mức độ vừa phải hoặc sử dụng quế, hạt xay để tăng hương vị tự nhiên cho trà.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Bảo Bảo

Uống trà khi bụng đói

Uống trà vào buổi sáng mang lại cảm giác sảng khoái, tỉnh táo. Song trà chứa tannin làm tăng axit dạ dày, gây buồn nôn hoặc kích ứng tiêu hóa nếu uống khi chưa ăn. Uống trà không đúng cách ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa, dễ dẫn đến co niêm mạc dạ dày.

Uống trà quá nóng

Nhấp một ngụm trà nóng có thể làm tổn thương các mô mỏng manh ở cổ họng và niêm mạc dạ dày. Thường xuyên dùng đồ uống nóng làm tăng nguy cơ kích ứng thực quản, trào ngược. Hãy để trà vừa đủ ấm và thưởng thức.

Dùng vào ban đêm

Uống trà vào đầu buổi tối gần giờ đi ngủ có thể gián đoạn giấc ngủ, rối loạn tiêu hóa. Trà xanh, trà ô long chứa caffeine - chất kích thích hệ thần kinh, khiến bạn tỉnh táo, dẫn đến dư axit. Uống quá muộn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể khi nghỉ ngơi. Nên chuyển sang các loại trà thảo mộc không chứa caffeine như trà hoa cúc hoặc trà bạc hà vào buổi tối để cải thiện giấc ngủ.

Sử dụng quá nhiều chiết xuất trà xanh

Trà xanh đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng uống quá nhiều, nhất là ở dạng chiết xuất cô đặc có thể gây khó chịu ở dạ dày. Liều lượng cao catechin và caffeine dễ kích ứng đường ruột, tăng áp lực cho gan, quá tải. Người trưởng thành nên uống với lượng vừa phải, khoảng hai đến ba tách mỗi ngày.

Uống trà khi bị ợ nóng hoặc đầy hơi

Nếu bạn đang bị ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản hoặc đầy hơi, uống trà có thể làm cho các triệu chứng trầm trọng hơn. Caffeine và tannin trong trà làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit trào ngược lên trên, tạo cảm giác khó chịu. Nên ngừng uống trà cho đến khi hệ tiêu hóa được cải thiện hoặc chọn trà thảo mộc dịu nhẹ, không chứa caffeine.

Anh Chi (Theo Healthshots)