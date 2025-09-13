Vì sao trẻ khỏe mạnh vẫn nên khám tổng quát định kỳ?

Trẻ khám tổng quát định kỳ được bác sĩ theo dõi sự tăng trưởng, sàng lọc và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tiêm chủng đầy đủ theo lịch khuyến nghị.

BS.CKII Phan Thị Tường Vân, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyến cáo dù trẻ khỏe mạnh vẫn nên khám tổng quát định kỳ. Các mốc khám quan trọng cần lưu ý là vài ngày đầu sau sinh, trước 2 tuần tuổi. Trẻ dưới 2 tuổi nên đi khám theo các mốc 1, 2, 4, 6, 9, 12 tháng, sau đó khám định kỳ hàng năm.

Phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn

Trẻ nhỏ có thể chậm lật, chậm bò, chậm đi, chậm nói hoặc khó khăn trong giao tiếp. Qua thăm khám, bác sĩ có thể đánh giá mốc phát triển để phát hiện sớm và can thiệp trị liệu (vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, trị liệu hành vi) ở độ tuổi "vàng".

Ở trẻ lớn hơn, bác sĩ có thể nhận thấy dấu hiệu sớm của rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc khó khăn học tập qua cuộc trò chuyện với cha mẹ và quan sát trẻ để can thiệp kịp thời. Trẻ còn được phát hiện vấn đề về giác quan (thị lực, thính lực), bệnh lý tiền ẩn như tim bẩm sinh, huyết áp cao, rối loạn tuyến giáp, thoát vị bẹn, tinh hoàn ẩn, vẹo cột sống, thiếu máu do thiếu sắt...

Bác sĩ Vân khám cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Đảm bảo tăng trưởng và phát triển tối ưu

Khám định kỳ giúp đánh giá tăng trưởng thể chất của trẻ với cân nặng, chiều cao, chu vi vòng đầu... Kiểm tra sự phát triển hành vi, tâm lý xã hội thông qua cách trẻ tương tác, chơi đùa, giao tiếp, thói quen ngủ, ăn uống nhằm giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch

Tiêm chủng có thể phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ như sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm màng não do Hib, phế cầu, thủy đậu, cúm... Tiêm chủng đúng thời điểm giúp bảo vệ trẻ đúng thời điểm cần thiết như khi hệ miễn dịch còn yếu và nguy cơ phơi nhiễm cao. Thông qua khám định kỳ, bác sĩ kiểm tra sổ tiêm chủng, nhắc nhở cha mẹ về các mũi tiêm tiếp theo.

Tư vấn, giáo dục phòng ngừa cho cha mẹ

Khi đi khám sức khỏe cho trẻ, bác sĩ có thể hướng dẫn phụ huynh về nuôi con bằng sữa mẹ, thời điểm và cách bắt đầu ăn dặm, loại thực phẩm phù hợp, chế độ ăn uống cân bằng. Cha mẹ biết cách nhận biết một số dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe của trẻ để đi khám kịp thời, phòng tránh tai nạn, xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, vệ sinh, nuôi dạy con cái...

Bác sĩ Vân khuyến cáo phụ huynh nên chọn lựa những đơn vị y tế uy tín, có các gói khám chuyên sâu, phù hợp cho từng độ tuổi của trẻ.

Đình Lâm