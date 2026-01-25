6 thói quen buổi sáng tốt cho trẻ

Ăn sáng đủ chất, tự vệ sinh cá nhân và vận động nhẹ nhàng buổi sáng giúp trẻ tỉnh táo, rèn tính kỷ luật và nâng cao khả năng tập trung.

Đặt chuông báo thức nhẹ nhàng

Sử dụng đồng hồ báo thức với nhạc nhẹ hoặc giọng nói êm dịu của cha mẹ giúp trẻ chuyển từ trạng thái ngủ sang thức giấc một cách nhẹ nhàng, hạn chế căng thẳng. Tránh tiếng ồn lớn còn tạo điều kiện để tâm trí trẻ thư giãn.

Vệ sinh cá nhân buổi sáng để rèn luyện tính kỷ luật

Những thói quen đơn giản như đánh răng, rửa mặt hay dọn giường hình thành cho trẻ kỹ năng giữ gìn vệ sinh và chăm sóc bản thân. Việc duy trì đều đặn các thói quen buổi sáng rèn cho trẻ tính kỷ luật, sự tự lập, đồng thời hình thành nhận thức rằng chăm sóc cơ thể là việc quan trọng, từ đó đặt nền tảng cho lối sống lành mạnh sau này.

Ăn sáng bổ dưỡng

Bữa sáng rất quan trọng với trẻ vì thúc đẩy phát triển thể chất, tinh thần. Bữa ăn cân bằng với trái cây, protein, chất xơ cung cấp cho trẻ năng lượng bền vững, tập trung hơn trong học tập. Gia đình cùng ăn bữa sáng giúp bé hình thành thói quen ăn uống đúng cách, có thời gian gắn kết giữa các thành viên.

Không sử dụng thiết bị điện tử

Hạn chế tiếp xúc với màn hình điện tử vào buổi sáng giúp trẻ tập trung hơn vào các hoạt động trong đời sống hằng ngày. Thay vì sử dụng điện thoại, trẻ có thêm thời gian đọc sách, vận động nhẹ hoặc trò chuyện cùng gia đình, từ đó tránh bị kích thích quá mức và giữ ổn định cảm xúc. Cha mẹ cần xây dựng các quy tắc rõ ràng về thời gian và cách thức sử dụng thiết bị điện tử cho trẻ.

Thể dục nhẹ nhàng kích hoạt cơ thể

Các bài tập nhẹ nhàng vào buổi sáng như giãn cơ, yoga hoặc đi bộ ngắn để cơ thể dần thích nghi với trạng thái vận động. Việc tập thể dục thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ trẻ học tập hiệu quả hơn. Trẻ có thể vận động khoảng 30 phút đến một giờ mỗi ngày với các hoạt động phù hợp, ưu tiên tham gia các hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe.

Nói những lời tích cực

Những lời động viên, khẳng định tích cực hoặc một cái ôm vào buổi sáng mang lại cho trẻ cảm giác an toàn và được yêu thương. Sự khích lệ đúng lúc góp phần xây dựng lòng tự tin, từ đó trẻ bắt đầu ngày mới với tâm thế tích cực và chủ động hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)