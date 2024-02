6 thói quen ăn sáng dễ gây tăng cân

Ăn quá nhiều carbohydrate, thực phẩm nhiều đường, nước ép trái cây đồng thời bỏ qua protein, chất xơ trong bữa sáng có thể dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày, khởi động quá trình trao đổi chất, cung cấp năng lượng cho cơ thể và tâm trí. Bữa ăn này cũng giúp duy trì khối lượng cơ nạc, điều chỉnh sự thèm ăn, hỗ trợ quá trình tập luyện. Để tránh tăng cân không mong muốn, người giảm cân nên hạn chế những thói quen ăn sáng dưới đây.

Bỏ qua protein

Cơ thể không nhận đủ protein (chất đạm) vào buổi sáng có thể nhanh đói, dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo trong ngày. Protein tiêu hóa chậm giúp duy trì cảm giác no lâu hơn các chất dinh dưỡng khác, nhờ đó giảm khả năng ăn quá mức và giữ lượng calo tiêu thụ trong tầm kiểm soát.

Kết hợp các món ăn sáng với protein giúp no lâu hơn, chẳng hạn sữa chua với các loại hạt, ngũ cốc với một quả trứng luộc chín.

Ăn thực phẩm nhiều đường

Vào bữa sáng, người giảm cân không nên ăn thực phẩm có nhiều đường hoặc chất béo bão hòa vì có thể tăng lượng calo thừa, gây tích mỡ bụng. Ăn thực phẩm lành mạnh và nguyên chất có tác dụng tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

Ăn nhiều thực phẩm nhiều đường có thể tăng lượng calo thừa, gây béo bụng. Ảnh: Freepik

Chỉ uống nước trái cây

Nước ép trái cây thường ít chất xơ, đôi khi thêm nhiều đường tạo cảm giác đói nhanh. Khi đói, cơ thể bắt đầu sử dụng mô cơ để lấy năng lượng và giảm lượng calo tiêu hao như cơ chế bảo vệ để ngăn đói. Điều này khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, khó giảm cân hơn. Ăn sáng với trái cây nguyên quả giữ được lượng chất xơ có thể giảm đói giữa các bữa.

Chỉ ăn carbs

Carbohydrate (carbs) cung cấp năng lượng cho các hoạt động trong cơ thể nhưng quá nhiều lại gây tăng cân, tích mỡ thừa. Kết hợp các dưỡng chất này cùng protein, chất béo và chất xơ giúp cơ thể hấp thụ carbs chậm hơn, hạn chế đường huyết tăng lên đột ngột. Chẳng hạn ăn bánh mì nguyên hạt với vài lát bơ, trứng ốp la, ngũ cốc giàu chất xơ kết hợp sữa chua nguyên chất.

Nhịn ăn sáng

Các bữa ăn thường xuyên, bao gồm cả bữa sáng, đóng vai trò duy trì trao đổi chất cân bằng. Sự cân bằng này có thể bị phá vỡ khi bỏ bữa, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và dự trữ năng lượng của cơ thể.

Khi không nhận được dưỡng chất để duy trì hoạt động sau một đêm, cơ thể có thể điều chỉnh bằng cách làm chậm tốc độ trao đổi chất, từ đó dễ tăng cân.

Bỏ bữa sáng cũng có thể dẫn đến ăn quá nhiều vào bữa trưa hoặc tối, khó kiểm soát cân nặng. Nếu không cảm thấy đói vào buổi sáng, hãy ăn nhẹ với trái cây hoặc sữa ít béo.

Ăn quá nhanh

Ăn nhanh và mất kiểm soát có thể dẫn đến tăng lượng calo nạp vào cơ thể, tác động xấu đến quá trình giảm cân. Ưu tiên các nguồn protein và chất xơ vào bữa sáng để no lâu hơn, cung cấp năng lượng và tránh dùng quá nhiều trong các bữa tiếp theo.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)