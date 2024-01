Điều gì xảy ra khi bạn nhịn ăn sáng?

Bữa sáng cung cấp dưỡng chất, năng lượng cho các hoạt động, nếu bỏ qua có thể khiến cơ thể mệt mỏi, kém tập trung, hạ đường huyết.

Bữa sáng cân bằng, lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày để khởi động quá trình trao đổi chất, cung cấp năng lượng. Nhịn ăn sáng có thể khiến cơ thể không nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng và gây ra tác động tiêu cực.

Lượng đường trong máu giảm

Cơ thể không nhận được chất dinh dưỡng từ bữa sáng khiến lượng đường trong máu giảm, mệt mỏi, cáu kỉnh và mất tập trung. Ở một số người, đường huyết có thể giảm tự nhiên khi ngủ vào ban đêm, nếu nhịn ăn sáng lượng đường trong máu tiếp tục giảm. Theo thời gian, điều này dẫn đến biến động đường huyết thường xuyên, tăng nguy cơ tiền tiểu đường hoặc tiểu đường.

Giảm năng lượng, khó tập trung

Bữa sáng cung cấp nhiên liệu mà cơ thể cần cho quá trình trao đổi chất và duy trì năng lượng cần thiết. Khi bỏ qua bữa ăn này kéo theo lượng đường trong máu giảm, dẫn đến mệt mỏi, uể oải, cáu kỉnh, trạng thái tinh thần mơ hồ.

Trong một số trường hợp, nhịn ăn sáng còn dẫn đến chóng mặt, đau đầu, thay đổi tâm trạng, giảm hiệu suất tập trung, khả năng ghi nhớ và giải quyết vấn đề.

Nhịn ăn sáng khiến khó tập trung vào công việc đầu ngày. Ảnh: Freepik

Quá trình trao đổi chất chậm

Các bữa ăn thường xuyên, bao gồm cả bữa sáng, đóng vai trò duy trì trao đổi chất cân bằng. Sự cân bằng này có thể bị phá vỡ khi bỏ bữa, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và dự trữ năng lượng của cơ thể.

Khi không nhận được dưỡng chất để duy trì hoạt động sau một đêm, cơ thể có thể điều chỉnh bằng cách làm chậm tốc độ trao đổi chất, từ đó dễ dẫn đến tăng cân.

Thèm ăn nhiều hơn

Nhịn bữa sáng thường gây ra cảm giác thèm ăn và ăn nhiều hơn vào các bữa tiếp theo. Đây là thời điểm cơ thể cố gắng bù đắp lượng calo thiếu hụt. Bữa ăn đầu ngày giàu carbohydrate, chất xơ và protein giúp no lâu, tránh ăn vặt và tăng cân.

Hormone căng thẳng tăng lên

Hormone cortisol không chỉ phản ứng với căng thẳng về mặt cảm xúc mà còn bao gồm cả căng thẳng sinh lý do bỏ bữa. Nhịn ăn sáng có thể làm tăng mức cortisol, có khả năng dẫn đến thèm ăn nhiều hơn và chất lượng giấc ngủ kém.

Hệ thống thần kinh cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để hoạt động bình thường. Người thường xuyên bỏ ăn sáng có nhiều khả năng mất cân bằng kèm theo lo lắng, nhịp tim tăng cao, cáu kỉnh. Bữa sáng lành mạnh giàu chất sắt, folate, khoáng chất và các vitamin khác bù đắp cho cơ thể chất dinh dưỡng bị mất, tránh tình trạng nôn nao và đau đầu.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)