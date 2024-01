7 món ăn sáng giúp giảm cân, tăng cơ

Sữa chua cung cấp men vi sinh tốt cho sức khỏe đường ruột và casein - loại protein tiêu hóa chậm, tạo cảm giác no lâu, tăng cường cơ bắp. Ăn sáng với sữa chua và trái cây hoặc các loại hạt có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người giảm cân.

Sữa chua cung cấp men vi sinh tốt cho sức khỏe đường ruột và casein - loại protein tiêu hóa chậm, tạo cảm giác no lâu, tăng cường cơ bắp. Ăn sáng với sữa chua và trái cây hoặc các loại hạt có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người giảm cân.

Yến mạch có thể chế biến thành nhiều món trong bữa sáng như ăn cùng quả mọng, nấu cháo hoặc thêm vào sinh tố để no lâu và giảm cân.

Yến mạch có thể chế biến thành nhiều món trong bữa sáng như ăn cùng quả mọng, nấu cháo hoặc thêm vào sinh tố để no lâu và giảm cân.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik