6 thảo dược quen thuộc giúp ngủ ngon

Tâm sen, lạc tiên, trà hoa cúc, cam thảo và atiso chứa liensinin, nelumbin có tác dụng an thần, thư giãn thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ.

Mất ngủ là tình trạng rối loạn giấc ngủ thường gặp khiến người bệnh khó vào giấc, ngủ không sâu giấc hoặc thức dậy sớm. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến công việc, học tập, tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý...

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bên cạnh cải thiện lối sống, sử dụng một số loại thảo dược có thể giúp ngon giấc hơn.

Nụ vối giàu polyphenol, flavonoid và tinh dầu có thể giảm cảm giác bồn chồn, khó chịu. Nụ vối chỉ có tác dụng hỗ trợ nếu sử dụng đều đặn, không thay thế điều trị chuyên khoa với người mất ngủ mạn tính.

Lạc tiên chứa apigenin - chất chống gốc tự do có tác dụng thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng và lo âu. Nên uống trà hoa lạc tiên vào mỗi tối, khoảng hai giờ trước khi ngủ để tăng chất lượng giấc ngủ.

Tâm sen có các alkaloid như nuciferin, liensinin và nelumbin, có tác dụng an thần nhẹ, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Các chất này phải dùng đúng liều quy định, khoảng 2-4 g tâm sen mỗi ngày với sự tư vấn của bác sĩ. Nếu sử dụng tâm sen kéo dài với liều cao có thể làm tụt huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi.

Cam thảo giàu glycyrrhizin và flavonoid góp phần giảm căng thẳng, dễ ngủ. Bác sĩ Tiến khuyến cáo không nên dùng quá 100 mg cam thảo mỗi ngày. Người bệnh tim mạch, huyết áp cao nên cẩn trọng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng cam thảo.

Hoa cúc nấu trà giàu apigenin có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm lo lắng. Các hợp chất trong trà hoa cúc tham gia vào quá trình điều hòa chu kỳ giấc ngủ, thúc đẩy cảm giác buồn ngủ, ngủ sâu giấc hơn. Nên uống 1-2 ly trà hoa cúc trước khi đi ngủ khoảng 30-60 phút để cơ thể thư giãn, vào giấc nhanh.

Uống trà hoa cúc thường xuyên có thể giúp ngủ ngon. Ảnh được tạo bởi AI

Atiso chứa nhiều cynarin và flavonoid trong rễ, thân, lá và hoa atiso hỗ trợ chức năng gan, giảm cảm giác mệt mỏi. Atiso còn chứa sắt góp phần giảm lo âu, thư giãn, nhanh vào giấc.

Ginkgo biloba (bạch quả) giàu flavonoid và terpenoid có tác dụng chống gốc tự do, tăng tuần hoàn não, giảm căng thẳng, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhất là ở người lớn tuổi.

Bác sĩ Tiến cho hay các loại thảo dược chỉ đóng vai trò hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, có thể không phù hợp với nhiều người. Người đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thảo dược để tránh các tác dụng không mong muốn.

Người bị mất ngủ nên sinh hoạt khoa học, quản lý căng thẳng, hạn chế sử dụng rượu bia... để ngon giấc hơn. Một số tinh chất thiên nhiên từ bộ đôi Blueberry (việt quất) và Ginkgo biloba (bạch quả) có thể trung hòa gốc tự do, tăng cường máu lên não, phục hồi chức năng dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ ngủ ngon. Người mất ngủ kéo dài, đã thay đổi chế độ sinh hoạt nhưng không bớt nên đi khám để có phương pháp điều trị phù hợp.

Đình Diệu