6 sai lầm khi ăn uống hại sức khỏe phụ nữ

Không theo dõi lượng calo ẩn, ăn nhanh, bỏ bữa sáng là những thói quen âm thầm tàn phá sức khỏe phụ nữ.

Không theo dõi lượng calo ẩn

Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nước ngọt như trà sữa thường chứa nhiều calo ẩn dưới dạng đường, chất béo bão hòa, tinh bột đã qua tinh chế. Ăn quá nhiều những thực phẩm này dẫn đến tăng cân, mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Mỗi người nên hình thành thói quen đọc lượng calo, đường, chất béo và các thành phần khác trong thực phẩm đóng gói để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ăn vặt vô độ

Ngay cả đồ ăn vặt lành mạnh như bánh gạo, trái cây sấy khô hoặc bơ hạt cũng có thể gây tăng cân. Ăn vặt cả ngày khiến nồng độ insulin tăng cao, không tốt cho việc giảm mỡ. Phái đẹp nên ăn uống cân bằng, ăn nhẹ khoa học.

Bỏ bữa sáng

Bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một giấc ngủ dài. Nhiều người bỏ qua bữa ăn này vì bận rộn hay mong muốn giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng đường trong máu giảm mạnh vào giữa buổi sáng. Người không ăn sáng cũng có xu hướng ăn nhiều vào cuối ngày hoặc tìm đến những món ăn ngọt. Phái đẹp nên ăn sáng đơn giản, cân bằng với protein, chất xơ như trứng và rau bina, sữa chua, các loại quả mọng để cải thiện tâm trạng, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Ăn quá nhanh

Ăn nhanh khiến bạn khó cảm nhận được cảm giác no, dễ dẫn đến ăn quá nhiều, tăng cân dễ béo phì. Ăn nhanh không nhai kỹ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ruột dẫn đến khó tiêu, đầy bụng. Ăn chậm nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nhỏ, tăng diện tích tiếp xúc, cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Không ăn đủ sau khi tập luyện

Sau khi tập luyện là lúc cơ thể cần bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng để sửa chữa, xây dựng lại cơ bắp. Phái đẹp ăn không đủ làm chậm quá trình phục hồi, mất cơ, giảm hiệu suất tập luyện, gây cảm giác mệt mỏi. Phụ nữ hãy ưu tiên bổ sung đủ protein, vitamin, carbohydrate, khoáng chất để nạp năng lượng đầy đủ. Thịt gà, cá, trứng, rau xanh, trái cây, các loại hạt là những lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Ăn uống lành mạnh nhưng không cân bằng

Nhiều người chỉ có thói quen ăn rau củ, salad, bỏ qua nhiều thực phẩm khác. Đây là những món ăn lành mạnh nhưng khi cơ thể thiếu protein, carbohydrate, chất béo... ảnh hưởng đến mức năng lượng, khối lượng cơ bắp. Để bảo vệ sức khỏe, phụ nữ nên ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm, thường xuyên đổi món để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài dinh dưỡng khoa học, giấc ngủ sâu chất lượng giúp cơ thể phục hồi. Khi mệt mỏi, cortisol (hormone căng thẳng) duy trì ở mức cao, cảm giác thèm ăn tăng lên, dẫn đến ăn uống mất kiểm soát. Cơ thể mệt mỏi sẽ đốt cháy ít calo và ít vận động hơn. Để ngủ ngon, mỗi người nên thư giãn trước khi ngủ, không xem điện thoại nên uống một cốc trà ấm. Phụ nữ ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm, cố gắng duy trì lịch trình đi ngủ đều đặn.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)