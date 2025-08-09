Mẹo giúp phụ nữ mãn kinh ngủ xuyên đêm

Phụ nữ mãn kinh nên mặc quần áo thoải mái, ăn thực phẩm giàu magie, vitamin B để làm dịu hệ thần kinh, ngon giấc.

Mãn kinh là giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời của người phụ nữ. Khi nồng độ estrogen và progesterone giảm, phái đẹp thường không ngủ sâu giấc, có thể bồn chồn, lo lắng, dẫn đến mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống. Dưới đây là một số mẹo giúp phụ nữ ngủ ngon hơn.

Theo dõi giấc ngủ

Ghi nhật ký giấc ngủ là cách đơn giản để xác định, hiểu rõ thói quen ngủ của bản thân. Phụ nữ cần biết mình thức dậy vào ban đêm bao nhiêu lần, tâm trạng thế nào... Ghi lại các hoạt động trong ngày, chế độ ăn uống (caffeine, rượu), sử dụng thuốc, mức độ căng thẳng để xem chúng tác động như thế nào đến giấc ngủ. Dữ liệu chi tiết từ nhật ký giấc ngủ cũng hữu ích cho bác sĩ để đánh giá và chẩn đoán các bất thường, từ đó điều trị phù hợp.

Giữ phòng ngủ mát mẻ

Phụ nữ mãn kinh dễ bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, khó vào giấc. Phái đẹp nên mặc quần áo thoải mái, tắm trước khi đi ngủ, giữ nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C. Những thay đổi nhỏ này giúp điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Thư giãn vào ban đêm

Phụ nữ nên có thói quen thư giãn vào ban đêm để cơ thể nhận biết đã đến lúc đi ngủ. Phái đẹp không nên xem màn hình thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi đi ngủ vì ánh sáng xanh ức chế sản xuất melatonin. Nhâm nhi trà thảo mộc, tập hít thở sâu hoặc thiền định, đọc sách, nghe nhạc làm dịu tinh thần, ngon giấc.

Ăn thực phẩm giúp ngủ ngon

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ăn thực phẩm giàu magie, tryptophan và vitamin B để làm dịu hệ thần kinh, điều hòa giấc ngủ. Giảm lượng caffeine, rượu, đường tiêu thụ vào buổi tối. Uống rượu giúp một người buồn ngủ nhanh hơn nhưng lại làm gián đoạn giấc ngủ từ giữa đêm, tăng nguy cơ ngáy ngủ, mệt mỏi. Phái đẹp nên ăn quả bơ, chuối, khoai lang, hạt mè đen, đậu nành, đậu phộng để cơ thể thư giãn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tập thể dục điều độ

Hoạt động thể chất có tác dụng điều chỉnh hormone, cải thiện giấc ngủ, nhưng phụ nữ nên lưu ý đến cách thức và thời điểm tập thể dục. Nên tập thể dục mỗi ngày nhưng tránh bài tập cường độ cao gần giờ đi ngủ. Tập yoga nhẹ nhàng hoặc kéo giãn cơ thể giúp bớt lo lắng, thư giãn. Phơi nắng để cơ thể sản xuất vitamin D và tập thể dục thúc đẩy giấc ngủ ngon.

