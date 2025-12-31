6 quả người tiểu đường không nên ăn thường xuyên

Người tiểu đường nên hạn chế chuối chín, nho, dứa, quả na vì đường cao, có thể làm lượng đường trong máu tăng nhanh và thừa cân.

Ăn nhiều đường tự nhiên từ trái cây hoặc thực phẩm ngọt có thể làm đường huyết tăng nhanh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thường xuyên ăn các món giàu đường còn làm tăng nguy cơ cao huyết áp, viêm nhiễm, mỡ máu và béo phì. Đường cũng nuôi vi khuẩn có hại trong miệng, gây sâu răng, viêm nướu.

Nho giàu vitamin C, K và chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, da, hệ miễn dịch. 100 g nho chứa khoảng 16 g đường nên người tiểu đường không ăn quá 200 g cùng lúc hoặc quá thường xuyên, vì dễ làm đường huyết tăng nhanh. Tốt nhất ăn 8-10 quả mỗi lần, tối đa 3-4 lần mỗi tuần để tận dụng lợi ích của nho với sức khỏe.

Xoài giàu vitamin A, C, E và B6, hỗ trợ hệ miễn dịch, làn da, sức khỏe mắt. 100 g xoài chín chứa khoảng 14-15 g đường, nên người tiểu đường nên ăn khoảng nửa quả (50 g) mỗi lần, tốt nhất kết hợp với protein từ sữa chua hoặc ăn sau bữa chính để hạn chế tăng đường huyết.

Xoài có hàm lượng đường và chỉ số đường huyết cao. Ảnh: Anh Chi

Vải thiều chứa lượng đường cao, nên người tiểu đường chỉ ăn vừa phải, khoảng 3-4 quả mỗi lần. 100 g vải chứa hơn 16 g đường. Dù giàu vitamin C, đồng, polyphenol hỗ trợ làn da và hệ miễn dịch, song người bệnh ăn quá nhiều làm đường dư thừa, tăng nguy cơ thừa cân và tích tụ mỡ.

Chuối chín chứa nhiều kali, vitamin B6, chất xơ và magiê, giúp tăng năng lượng, bổ sung khoáng chất, nhưng 100 g chuối chín chứa khoảng 16 g đường. Người tiểu đường nên ăn không quá một quả mỗi ngày, tốt nhất khi no và kết hợp với bữa ăn giàu chất xơ, protein để kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Dứa chứa nhiều đường, dễ làm tăng đường huyết (100 g dứa có 10-12 g đường). Người tiểu đường chỉ nên ăn một lát (khoảng 50 g) mỗi lần để tận dụng của vitamin C, bromelain (enzyme trong dứa), mangan, hỗ trợ da và tiêu hóa.

Quả na giàu vitamin C, B6, kali và chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Người tiểu đường không nên ăn quá 100 g (14-15 g đường) mỗi lần và cần cân nhắc tổng lượng đường từ các thực phẩm khác trong ngày.

Bên cạnh chế độ ăn, người tiểu đường nên tập thể dục đều đặn, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc, giúp tăng nhạy insulin, kiểm soát cân nặng và duy trì đường huyết ổn định.

Anh Chi (Theo Healthshots)