5 món ăn no không làm tăng đường huyết

Trứng là nguồn protein nạc giàu dinh dưỡng. Một quả trứng gà lớn cung cấp 74 calo và 6,2 g protein, giúp no lâu và giảm thèm ăn. Chúng cũng chứa lutein và zeaxanthin, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - biến chứng thường gặp ở người tiểu đường. Người bệnh có thể ăn 3-4 quả mỗi tuần, ưu tiên luộc, hấp hoặc xào cùng rau củ.
Đậu phụ được làm từ đậu nành và là thực phẩm chủ yếu trong nhiều chế độ ăn chay, thuần chay. Đây là nguồn protein thực vật tốt, cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu, không chứa cholesterol và có lợi cho tim mạch.
Đậu phụ có chỉ số đường huyết (GI) thấp, phù hợp cho người tiểu đường. Nên chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc xào, tránh chiên ngập dầu hay kho nhiều gia vị để không làm tăng chất béo xấu và đường huyết.
Cá ngừ giàu protein nạc tương tự cá hồi, với 100 g cung cấp 86 calo, 19 g protein, 1 g chất béo và chỉ 0,2 g chất béo bão hòa. Loại cá này tốt cho người bệnh tiểu đường nhờ chứa nhiều omega-3, có lợi cho tim mạch và có tác dụng chống viêm. Nên ăn 1-2 bữa cá ngừ mỗi tuần để hạn chế nguy cơ tích tụ thủy ngân.
Thịt gà chứa nhiều protein nạc, đặc biệt phần ức gà không da ít chất béo và không làm tăng đường huyết sau ăn. Protein trong thịt gà giúp no lâu, hạn chế thèm ăn vặt và hỗ trợ quá trình giảm cân. Thịt gà tiêu hóa chậm, hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ổn định.
Đậu nành Edamame hay đậu nành Nhật Bản là nguồn protein nạc tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần đậu nành 120 g chứa 9,2g protein với khoảng 94 calo, giúp no lâu hơn. Người tiểu đường có thể dùng đậu nành ăn nhẹ hoặc ăn tráng miệng mà không lo làm tăng lượng đường trong máu do chỉ số GI của đậu nành thấp.
