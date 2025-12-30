5 món ăn no không làm tăng đường huyết

Đậu phụ được làm từ đậu nành và là thực phẩm chủ yếu trong nhiều chế độ ăn chay, thuần chay. Đây là nguồn protein thực vật tốt, cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu, không chứa cholesterol và có lợi cho tim mạch.

Đậu phụ có chỉ số đường huyết (GI) thấp, phù hợp cho người tiểu đường. Nên chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc xào, tránh chiên ngập dầu hay kho nhiều gia vị để không làm tăng chất béo xấu và đường huyết.