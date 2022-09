6 nguyên nhân gây nóng rát trong mũi

Viêm mũi dị ứng, viêm xoang hay mắc cúm có thể khiến bạn cảm thấy nóng rát và khó chịu ở mũi, có thể cần điều trị.

Triệu chứng nóng rát trong mũi có thể là do nhiễm trùng, dị ứng hoặc một nguyên nhân nào đó gây kích ứng. Bỏng rát trong mũi có thể gây ra kích ứng và ngứa ở mắt, cổ họng hoặc xoang. Dưới đây là 6 nguyên nhân khiến mũi bị nóng rát và các phương pháp điều trị, theo Medical News Today.

Viêm mũi dị ứng

Viêm mũi dị ứng là bệnh khá phổ biến. Khi tác nhân gây dị ứng là phấn hoa hoặc các tác nhân khác theo mùa gọi là viêm mũi dị ứng theo mùa. Triệu chứng thường gặp của bệnh là ngứa hoặc nóng rát ở mũi, miệng, cổ họng và mắt. Bệnh cũng khiến bạn nghẹt mũi, đau đầu, chảy nước mũi và mắt, hắt xì, có thể phải hắng giọng thường xuyên.

Để giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng, người bệnh cần tránh tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, lông thú cưng, nơi nhiều bụi... Bạn có thể dùng thuốc kháng histamine không kê đơn và corticosteroid nhỏ mũi. Một lựa chọn khác là liệu pháp miễn dịch dị ứng, tức là người bệnh tiếp xúc với liều lượng nhỏ các chất gây dị ứng, tạo cho hệ thống miễn dịch quen dần với chất gây kích ứng và từ từ không phản ứng lại với các chất này.

Viêm mũi không dị ứng

Trong một số trường hợp, viêm mũi không phải do dị ứng được gọi là viêm mũi không dị ứng. Bệnh có xu hướng ảnh hưởng đến người lớn và gây ra các triệu chứng quanh năm như nóng rát trong mũi, hắt xì, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy dịch sau mũi. Viêm mũi không dị ứng thường không gây ngứa mắt, mũi, họng.

Người bị tình trạng này có thể nhạy cảm với không khí ô nhiễm, mùi, hóa chất hoặc thay đổi thời tiết. Một số loại thuốc và các vấn đề sức khỏe như nhiễm virus cũng gây viêm mũi. Tránh các tác nhân gây bệnh giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi không dị ứng. Người bệnh có thể dùng nước muối xịt mũi, thuốc xịt hoặc nước súc miệng để giảm viêm.

Bị viêm mũi không dị ứng có thể gặp các triệu chứng quanh năm. Ảnh: Freepik.

Viêm xoang

Viêm xoang có thể do nhiễm virus hoặc vi khuẩn. Các triệu chứng của xoang gồm chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, đau ở má và trán, đau đầu, viêm họng, chất nhầy chảy xuống cổ họng, ho, sốt, nóng rát mũi và họng. Hầu hết các trường hợp viêm xoang do nhiễm virus có xu hướng tự khỏi mà không cần điều trị. Khi nguyên nhân là do vi khuẩn, người bệnh có thể dùng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

Cảm lạnh

Khi bị cảm lạnh, bạn thường gặp các triệu chứng như chảy nước, nghẹt và có cảm giác nóng rát ở mũi, viêm họng, ho, đau đầu, nhức mỏi cơ thể, sốt và mất vị giác, khứu giác. Thông thường, các triệu chứng cảm lạnh sẽ tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, người bệnh có thể dùng một số loại thuốc không kê đơn và biện pháp khắc phục tại nhà để làm dịu các triệu chứng. Các phương pháp như dùng xịt thuốc thông mũi, rửa mũi bằng nước muối... để giảm nghẹt, ngứa và nóng trong mũi.

Bệnh cúm

Bệnh cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khá phổ biến. Bệnh cũng gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến nặng giống cảm lạnh như mệt mỏi, đau đầu, nhức mỏi cơ, ho, viêm họng, sốt, chảy nước mũi hoặc nghẹt, nóng rát và khó chịu ở mũi. Một số trường hợp bị nôn và tiêu chảy. Uống nhiều nước để thay thế lượng nước bị mất do nôn mửa hoặc tiêu chảy và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Các triệu chứng của bệnh cúm thường phát triển đột ngột. Hầu hết mọi người có thể phục hồi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, một số trường hợp có rủi ro cao hơn và cần phải chăm sóc, đề phòng bệnh tiến triển nặng, gây nguy hiểm. Đó là người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính.

Bệnh đường hô hấp khác

Đường hô hấp (mũi, họng và phổi) có thể bị nhiễm trùng do virus như nCoV. Virus này gây ra Covid-19 với các triệu chứng khá giống cúm như sốt, ho, viêm họng, khó thở, mệt mỏi, nhức đầu và đau nhức cơ, mất vị giác hoặc khứu giác, chảy nước mũi, nghẹt mũi và có cảm giác nóng rát ở mũi. Người bệnh cũng có thể bị buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy.

Mai Cát

(Theo Medical News Today)