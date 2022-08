Nguyên nhân gây chảy mũi khi ăn

Gia vị như ớt, tỏi, gừng, tiêu… có thể gây khó chịu cho các mô đường mũi, khiến viêm tiết dịch.

Chảy nước mũi thường xảy ra khi người bị cảm lạnh, cảm cúm hoặc dị ứng với thời tiết, môi trường... Theo các chuyên gia y tế, một số thức ăn có vị cay nóng cũng có thể là nguyên nhân làm kích ứng các mô bên trong đường thở, gây viêm mũi tiết dịch. Tiến sĩ khoa tai mũi họng Raj Sindwani, Bệnh viện Cleveland Clinic (Mỹ) giải thích, thông thường, các dây thần kinh trong mũi làm nhiệm vụ tiết chất nhầy để giữ ẩm và điều hòa hô hấp. Người bị viêm mũi tiết dịch khi ăn các gia vị như ớt, tỏi và gừng sẽ kích ứng dây thần kinh sinh ba trong mũi tiết nhiều chất nhầy hơn.

Bệnh lý thường xảy ra ở mọi độ tuổi, xu hướng mắc nhiều ở người trên 50 tuổi. Theo Hiệp hội bác sĩ gia đình (Mỹ), người cao tuổi thường nhạy cảm hơn với các yếu tố gây kích ứng tai mũi họng do lão hóa. Bệnh lý viêm mũi tiết dịch thường đi cùng với chứng viêm mũi lão khoa (một dạng khác của viêm mũi không dị ứng). Người bệnh sẽ bị chảy nước mũi sau, ngứa mũi, hắt hơi, khô hoặc đóng vảy mũi.

Gia vị cay nóng như ớt, tiêu... có thể gây chảy nước mũi. Ảnh: Freepik

Người bị viêm mũi tiết dịch thường bị sổ mũi, tắc nghẽn hoặc khó thở khi ăn và sau ăn. Lúc này, cổ họng bị đờm nhiều do dịch mũi tràn xuống. Tiến sĩ Sindwani cũng cho biết, chứng viêm mũi dị ứng do thực phẩm và viêm mũi không dị ứng đều có thể gây chảy mũi. Do đó, các bác sĩ sẽ xem xét các lý do để có kết luận chuẩn xác như hỏi bệnh nhân về tiền sử dị ứng, yếu tố di truyền. Viêm mũi tiết dịch là một dạng của chứng viêm mũi không dị ứng.

Tiến sĩ Sindwani cho biết thêm, bệnh nhân có thể được yêu cầu khám nội soi mũi hoặc xét nghiệm dị ứng để loại trừ các tác nhân. Nhiều người bệnh được chẩn đoán mắc viêm mũi hỗn hợp khi mắc cả viêm mũi dị ứng và không dị ứng. Thực phẩm có thể gây tiết dịch mũi nhiều khi ăn là thức ăn vị cay, ớt cay, tỏi, cà ri, các nước sốt cay, gừng, tiêu. Một số xét nghiệm dị ứng sau có thể được yêu cầu bởi bác sĩ

Thử nghiệm trên mẩu da: Bác sĩ đưa một lượng nhỏ chất gây dị ứng lên da của bạn để xem xét phản ứng.

Xét nghiệm IgE: Xét nghiệm máu này có thể đo phản ứng miễn dịch của bạn với các chất gây dị ứng.

Phản ứng miễn dịch sẽ được phát hiện qua hai xét nghiệm trên nếu bạn bị viêm mũi dị ứng; không phản ứng nếu bạn bị viêm mũi không dị ứng.

Thông thường, nước mũi sẽ ngừng chảy sau khi bạn kết thúc bữa ăn một lúc. Bệnh lý viêm mũi tiết dịch tuy không nghiêm trọng nhưng có thể gây khó chịu và tâm lý e ngại cho người bệnh. Bên cạnh tránh ăn thực phẩm vị cay nóng, bạn có thể sử dụng một số dung dịch xịt mũi theo hướng dẫn của bác sĩ, giúp dịu đường thở hơn.

Mai Trinh

(Theo Cleveland Clinic, Very Well Health)