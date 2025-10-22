6 nguyên liệu làm món tráng miệng ít tăng đường huyết

Món tráng miệng giàu protein làm từ đậu hũ, sữa chua Hy Lạp, trứng giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt, tăng cảm giác no, ít ảnh hưởng đường huyết.

Người bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn tráng miệng thường xuyên nhưng nên chọn món ăn giàu protein, chất xơ và ít ngọt để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Món tráng miệng giàu protein thúc đẩy cảm giác no, cân bằng lượng đường trong máu và mức năng lượng, hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Bạn nên chọn một số nguyên liệu sau để làm món tráng miệng giàu protein, ít ngọt nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến đường huyết. Giảm hoặc thay thế một số thành phần ít dinh dưỡng thường được sử dụng trong món tráng miệng (như đường trắng và bột mì tinh luyện) bằng các loại thực phẩm thay thế giàu chất xơ sẽ làm tăng chất lượng dinh dưỡng tổng thể của món tráng miệng.

Yến mạch tốt cho người tiểu đường vì chứa nhiều chất xơ hòa tan (beta-glucan) giúp làm chậm hấp thu đường, ổn định đường huyết. Yến mạch cũng tạo cảm giác no lâu nhờ giàu protein lành mạnh. Người tiểu đường có thể dùng 100 g yến mạch trộn với chuối và sữa không đường để nướng làm món tráng miệng hoặc trộn yến mạch với sữa tươi, hạt chia và quả mọng qua đêm làm pudding.

Sữa chua yến mạch quả mỏng giàu protein, ít ảnh hưởng đến đường huyết. Ảnh được tạo bởi AI

Trứng hoặc sản phẩm thay thế trứng bổ sung 6-7 g protein trong mỗi quả. Bạn có thể ăn trứng luộc, rán với nhiều rau củ hoặc làm bánh từ trứng. Lưu ý cho ít đường và không sử dụng chất tạo ngọt vì dễ làm tăng lượng đường trong máu.

Phô mai tươi giàu protein, giúp tăng cảm giác no lâu, giảm thèm ăn. Nguyên liệu này có thể chế biến các món tráng miệng hỗn hợp như kem và nhân bánh phô mai. Phô mai tươi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có lợi cho tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Mỗi khẩu phần 65 g phô mai tươi cung cấp 11 g protein.

Đậu phụ thuộc loại protein thực vật này có kết cấu mịn, thích hợp cho các món tráng miệng như bánh pudding, tào phớ... Đậu phụ làm từ đậu nành, có hương vị trung tính. Người bệnh nên chọn đậu phụ non, loại mềm mịn và dễ hòa quyện nhất hoặc ăn tào phớ ít đường để làm món tráng miệng thường xuyên.

Bơ hạt được làm từ hạt điều, đậu phộng hoặc hạnh nhân. Các loại hạt này khi được xay mịn sẽ cung cấp chất béo lành mạnh và chất xơ, protein cho cơ thể. Bạn có thể kết hợp bơ hạt với bánh mì nguyên cám cho bữa sáng hoặc ăn cùng với một quả táo làm món tráng miệng. Sinh tố rau xanh, trái cây với bơ hạt cũng giàu protein, có lợi cho sức khỏe người tiểu đường.

Thêm sữa chua Hy Lạp, bơ hạt hoặc bột protein vào món tráng miệng có tác dụng thỏa cơn thèm ăn. Sữa chua Hy Lạp đặc, béo ngậy và giàu protein. Sữa chua Hy Lạp đông lạnh hoặc ủ với sữa chua ít đường làm kem hay kết hợp với các loại hạt giàu protein, quả mọng đều tạo ra các món miệng tráng miệng tốt cho người tiểu đường. Bạn có thể làm kem từ sữa chua Hy Lạp bằng cách sử dụng nửa cốc (60 g) sữa chua với 9,5 g không béo chứa, cho vào khuôn và đông đá.

Anh Chi (Theo Very Well Health)