6 món ăn uống hỗ trợ giảm bọng mắt

Chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh từ cá hồi, kiwi, cần tây có thể giúp giảm viêm, hạn chế tích nước và tăng đàn hồi da.

Bọng mắt là tình trạng sưng hoặc tích tụ mỡ vùng mi dưới, có thể hình thành do nhiều nguyên nhân như lão hóa da, viêm mô quanh mắt, rối loạn lưu thông bạch huyết hoặc giữ nước. Tình trạng này phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh việc can thiệp y khoa, chế độ ăn uống phù hợp góp phần giúp giảm sưng viêm, hạn chế giữ nước, làm chậm quá trình lão hóa da. Dưới đây là 6 loại thực phẩm người có bọng mắt nên bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3 và astaxanthin - hai hợp chất có đặc tính kháng viêm mạnh, hỗ trợ tuần hoàn máu, duy trì độ ẩm cho da, góp phần làm dịu vùng da sưng viêm quanh mắt. Hàm lượng protein chất lượng cao trong cá hồi cũng hỗ trợ tái tạo mô liên kết, cải thiện độ đàn hồi vùng da dưới mắt.

Dưa chuột

Dưa chuột nhiều nước cùng với chất chống oxy hóa flavonoids hỗ trợ cấp ẩm, giảm sưng nhẹ vùng mí mắt. Dưa chuột còn góp phần tăng cường sản xuất collagen, duy trì độ đàn hồi của da, mạch máu. Bên cạnh dùng trong bữa ăn, bạn cắt lát và đắp trực tiếp lên vùng bọng mắt 10-15 phút để tạo cảm giác dễ chịu, kích thích phản xạ co mạch tạm thời, giảm sưng viêm.

Kiwi

Vitamin C trong kiwi hỗ trợ quá trình sản xuất collagen - yếu tố quan trọng duy trì độ đàn hồi của vùng da quanh mắt. Bên cạnh đó, vitamin C còn có khả năng trung hòa gốc tự do gây tổn thương mô liên kết, mao mạch. Bổ sung kiwi trong chế độ ăn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá da, giảm viêm nhẹ ở vùng mi dưới.

Trà xanh

Trà xanh giàu hợp chất EGCG (epigallocatechin gallate), một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và giảm sưng viêm vùng mí mắt. Hàm lượng caffeine trong trà xanh có tính lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ đào thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể, giảm yếu tố góp phần hình thành bọng mắt.

Người trưởng thành có thể uống một tách trà xanh ấm vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để hỗ trợ sức khỏe và duy trì sự tỉnh táo.

Uống trà xanh có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm sưng viêm vùng mí mắt. Ảnh: Bảo Bảo

Yến mạch

Yến mạch chứa chất xơ hoà tan beta-glucan, có tác dụng ổn định đường huyết, gián tiếp làm giảm số lượng các phản ứng viêm hình thành khi đường huyết tăng cao, hỗ trợ tiêu hóa. Vitamin nhóm B và magie trong yến mạch hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, điều hòa phản ứng viêm, phù hợp với người hay bị bọng mắt do thiếu ngủ.

Cần tây

Cần tây có tính lợi tiểu tự nhiên nhờ hàm lượng kali cao, giúp thận loại bỏ lượng nước dư thừa trong mô, đặc biệt tại vùng mí mắt dưới - nơi dễ tích tụ dịch gây bọng mắt. Hợp chất chống oxy hóa apigenin trong cần tây có tính chống viêm nhẹ, hỗ trợ giảm sưng viêm. Ăn cần tây hoặc uống nước ép cần tây mỗi ngày giúp tăng cường chất xơ, vitamin, thúc đẩy tuần hoàn máu, góp phần ngăn ngừa cao huyết áp, xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều hòa nội tiết tố.

Bác sĩ Duy Tùng cũng lưu ý hiệu quả giảm bọng mắt thông qua chế độ dinh dưỡng thường cần nhiều thời gian, không thể thay thế phương pháp điều trị chuyên sâu. Mức độ đáp ứng có thể khác nhau tùy cơ địa, nguyên nhân gây bọng mắt. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn thực phẩm phù hợp, việc duy trì lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng.

Người có bọng mắt nên duy trì thói quen ngủ đủ giấc, kê cao gối khi ngủ giúp tuần hoàn máu hoạt động hiệu quả, từ đó giảm ứ đọng dịch quanh mi mắt. Xoa bóp nhẹ nhàng vùng quanh mắt để tăng dẫn lưu bạch huyết, giảm sưng. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính để bảo vệ mắt và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nếu bọng mắt kéo dài không cải thiện dù đã điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống hoặc kèm theo triệu chứng như đỏ, ngứa, đau, nhìn mờ, chảy nước mắt liên tục... cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị phù hợp.

Quốc An