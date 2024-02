6 món ăn giúp phụ nữ tuổi 40 trẻ lâu

Dâu tây cung cấp vitamin C cùng các hợp chất thực vật dồi dào, có đặc tính chống lão hóa. Vitamin C có thể bảo vệ cơ thể khỏi suy giảm nhận thức do tuổi tác. Loại quả mọng này cũng có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư.