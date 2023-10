6 món ăn giàu calo giúp trẻ tăng cân

Bơ chứa nhiều calo nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn. Các vitamin, khoáng chất quan trọng như kali, vitamin C và nhóm B hỗ trợ trẻ phát triển. Theo bảng thành phần thức ăn Việt Nam, giá trị dinh dưỡng trong 100 g bơ gồm 101 kcal, 1,9 g protein, 9,4 g lipid, 2,3 g glucid.

Bảo Bảo (Theo Very Well Family, Your Kid’s Table)

Ảnh: Freepik