6 món ăn gây viêm dễ béo bụng

Khoai tây chiên, bánh ngọt, bánh mì trắng, ngũ cốc tinh chế không chỉ tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm mà còn dễ dẫn đến tăng mỡ vùng eo nếu ăn quá nhiều.

Mỡ nội tạng dư thừa làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, tiểu đường, huyết áp cao, ung thư hay các vấn đề về gan và thận. Ngoài yếu tố di truyền, thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng nhiều đến việc lưu trữ chất béo trong cơ thể.

Các loại thực phẩm, khẩu phần và thời gian ăn uống đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra lượng mỡ. Một số loại gây viêm có thể khiến mỡ bụng tích trữ nhiều hơn. Dưới đây là 6 thực phẩm điển hình.

Bánh ngọt

Bánh ngọt chế biến sẵn thường chứa nhiều đường cùng lượng calo cao. Bánh nướng xốp cũng là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa có thể gây béo bụng. Chất béo này cũng làm tăng tình trạng viêm, bệnh tim mạch vành cùng các bệnh khác.

Làm bánh ngọt tại nhà, từ ngũ cốc nguyên cám và chất béo tốt từ dầu ô liu, hạn chế các món được chế biến sẵn trên thị trường có thể ngăn mỡ vùng bụng hình thành.

Nước ngọt

Một lon nước ngọt thông thường chứa khoảng 40 g đường bổ sung, vượt quá mức khuyến nghị hàng ngày của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA). Chế độ ăn quá nhiều đường làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể, dẫn đến viêm mạn tính, kháng insulin.

Nước ngọt cung cấp lượng calo rỗng, có khả năng khiến gan quá tải, khuyến khích lượng calo dư thừa này chuyển hóa thành chất béo. Các đồ uống có đường khác như nước trái cây đóng chai, nước tăng lực, cà phê hương vị hoặc trà ngọt cũng có thể là thủ phạm.

Bánh mì trắng

Nhiều loại carbs tinh chế, bao gồm bánh mì trắng, bánh quy giòn cùng các món ăn nhẹ thường có ít chất xơ hoặc chứa một lượng nhỏ đường bổ sung. Chất xơ làm tăng cảm giác no, giảm cơn đói, nhờ đó giúp bạn lựa chọn thực phẩm tốt hơn và hấp thụ năng lượng phù hợp. Chất xơ còn có tác dụng giảm mỡ bụng.

Phụ nữ nên tiêu thụ 22-28 g chất xơ mỗi ngày, nam giới là 28-34 g tùy theo độ tuổi. Đậu lăng, các loại hạt, bột yến mạch, các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ cung cấp chất xơ lành mạnh.

Bia, rượu

Đồ uống có cồn có đường gây ra tình trạng viêm, béo bụng. Viêm do rượu bia còn có khả năng dẫn đến các vấn đề về gan và ruột. Để giảm tác động tiêu cực của thức uống này, hãy tránh uống nhiều rượu, phụ nữ không quá một ly, nam giới là tối đa hai ly mỗi ngày.

Ngũ cốc tinh chế

Một số ngũ cốc không có lợi cho vòng eo, nhất là loại chứa nhiều đường, ít chất xơ. Đường bổ sung không chỉ gây viêm, béo bụng mà còn có thể phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột. Sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, rối loạn đường ruột và thúc đẩy tăng cân. Điều này có nguy cơ dẫn đến lượng mỡ nội tạng cao hơn. Ưu tiên loại ngũ cốc ít đường, nhỏ hơn 5 g mỗi khẩu phần để giảm mỡ nội tạng.

Khoai tây chiên

Món ăn nhẹ vị mặn, giòn này có thể dẫn đến viêm, béo bụng do có hàm lượng natri cao. Chất béo chuyển hóa có trong khoai tây chiên cũng có nguy cơ gây ra tình trạng tương tự. Khoai tây chiên ít muối, tự làm tại nhà và chiên bằng dầu không hydro hóa giúp bạn tránh dung nạp lượng chất béo chuyển hóa.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)