8 món ăn nên tránh để giảm mỡ bụng

Hạn chế thực phẩm nhiều đường bổ sung và chất béo chuyển hóa như thức ăn nhanh, đồ ngọt, thịt chế biến để tránh béo bụng.

Một số yếu tố ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu giảm mỡ bụng như số lượng bài tập, mức độ căng thẳng, uống rượu và chế độ ăn uống tổng thể. Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm có xu hướng gây béo bụng giúp giữ dáng thon gọn.

Bỏng ngô

Bỏng ngô giàu chất béo chuyển hóa có liên quan đến một loạt vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, mỡ bụng. Thay vì ăn bỏng ngô, hãy chọn món ăn vặt lành mạnh nhưng không gây tăng cân như sữa chua và trái cây, các loại hạt. Chúng chứa chất béo tốt như omega-3 giảm viêm nhiễm và nguy cơ mắc bệnh tim.

Bánh ngọt

Dù ngon miệng và tiện lợi nhưng các loại bánh ngọt đóng gói như bánh nướng xốp, bánh rán thường chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cùng đường bổ sung cao. Những chất này đều có khả năng làm tăng cân cùng với lượng mỡ nhất định trong cơ thể. Tự làm bánh tại nhà từ bột mì nguyên cám hoặc bột gạo lứt để giảm hấp thụ chất béo chuyển hóa. Chúng giàu chất xơ giúp no lâu, giảm thèm ăn.

Ngũ cốc ăn sáng có đường

Bữa sáng với ngũ cốc có đường dễ ăn nhưng góp phần gây béo bụng. Ngũ cốc nhiều đường bổ sung có xu hướng tăng thêm lượng calo rỗng, từ đó dễ khiến vòng hai tích mỡ. Những loại ngũ cốc này thường thiếu protein, chất xơ, khiến nhanh đói, lượng calo n ạ p vào nhiều hơn trong suốt buổi sáng hoặc ăn vặt.

Ngũ cốc ăn sáng giàu đường thường chứa nhiều calo rỗng, làm tích trữ mỡ bụng. Ảnh: Bảo Bảo

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh, đồ chiên rán có thể dẫn đến nhiều mỡ quanh bụng hơn khi tiêu thụ thường xuyên. Chúng còn được coi là thực phẩm siêu chế biến, có liên quan đến gia tăng chất béo nội tạng - loại chất béo có ở quanh bụng.

Thịt chế biến

Các loại thịt chế biến sẵn như pepperoni, xúc xích, thịt nguội và thịt xông khói dễ gây tăng cân. Nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn nếu dùng thịt chế biến thường xuyên. Ăn ít thịt chế biến sẵn cùng thực phẩm chế biến sẵn khác, nhiều trái cây, rau để giữ vòng hai thon gọn, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng và bánh mì tinh chế không có nhiều chất xơ hay chất dinh dưỡng như các loại ngũ cốc nguyên hạt. Ăn nhiều ngũ cốc tinh chế như ngũ cốc trong bánh mì trắng có liên quan đến tăng lượng mỡ bụng. Ưu tiên bánh mì nguyên hạt thay vì bánh mì trắng để có thêm lượng chất xơ, giúp no lâu hơn, ít thèm ăn.

Kẹo ngọt

Đồ ngọt có đường như kẹo trái cây hoặc kẹo chocolate làm tích trữ mỡ bụng nếu ăn quá mức. Nguyên nhân là do chúng chứa nhiều đường bổ sung, ít chất xơ hoặc protein. Lượng calo rỗng từ kẹo không làm bạn no lâu và dễ tăng cân.

Kem

Ăn kem thường xuyên có thể dẫn đến tăng lượng mỡ không mong muốn. Kem nhiều đường và chất béo bão hòa, hương vị hấp dẫn nên dễ ăn khẩu phần lớn cùng một lúc. Ăn kem ít đường hoặc tự làm kem trái cây tại nhà với chuối, xoài, bơ để giảm độ ngọt.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)