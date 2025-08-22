6 món ăn có thể kiểm soát đường huyết

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất với vị chua và béo ngậy cùng với hàm lượng protein dồi dào, giúp giảm tác động đến lượng đường trong máu. Người tiểu đường có thể kết hợp sữa chua với yến mạch qua đêm và dùng làm bữa sáng để hỗ trợ tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn. Chúng cũng giúp thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh bằng cách hoạt động như thức ăn cho vi khuẩn có lợi.