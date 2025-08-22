6 món ăn có thể kiểm soát đường huyết

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất với vị chua và béo ngậy cùng với hàm lượng protein dồi dào, giúp giảm tác động đến lượng đường trong máu. Người tiểu đường có thể kết hợp sữa chua với yến mạch qua đêm và dùng làm bữa sáng để hỗ trợ tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn. Chúng cũng giúp thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh bằng cách hoạt động như thức ăn cho vi khuẩn có lợi.
Hạt chia chứa nhiều chất xơ và protein, axit béo omega-3 thực vật tốt. Chất xơ hòa tan trong hạt chia có thể giảm lượng đường trong máu do tốc độ tiêu hóa chậm hơn. Chất béo, protein cùng chất xơ cũng có thể tạo cảm giác no lâu hơn. Bạn có thể kết hợp hạt chia với nước chanh, cà phê nguyên chất, sữa chua hoặc yến mạch mỗi ngày để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Bơ đậu phộng và các loại bơ hạt khác chứa thành phần là hạt nguyên cám, có lợi cho sức khỏe. Bơ đậu phộng giàu chất béo tốt cho tim mạch, khi kết hợp với carbs lành mạnh giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Dùng bơ với chuối hoặc táo, bánh mì nguyên hạt… cho bữa sáng hoặc bữa phụ để no lâu.
Bột yến mạch chứa cả tinh bột kháng và chất xơ beta glucan có lợi, có tác dụng tăng cường sức khỏe đường ruột, kiểm soát đường huyết và giảm mức cholesterol LDL không tốt cho sức khỏe. Ăn yến mạch thường xuyên còn ngăn ngừa tình trạng kháng insulin, giảm cân, đốt mỡ bụng, yếu tố có lợi cho sức khỏe người tiểu đường.
Quả mọng giúp kiểm soát đường huyết tốt nhờ giàu chất xơ và ít đường. Nhóm trái cây này chứa chất chống oxy hóa, có vị ngọt nhẹ, góp phần giảm viêm trong cơ thể, cải thiện mức cholesterol. Nên ăn quả mọng tươi trực tiếp, tránh các loại mứt làm từ quả vì nhiều đường, dễ làm tăng lượng đường trong máu.
Đậu gà cung cấp chất xơ và protein dồi dào, làm chậm quá trình tiêu hóa, không chỉ cân bằng lượng đường trong máu mà còn tạo cảm giác no lâu. Ăn đậu gà trong bữa ăn góp phần kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn, bớt sự thèm ăn. Món ăn này phù hợp để ăn vặt, làm salad.
Anh Chi (Theo Eating Well, Livestrong)
Ảnh: Anh Chi, AI, Bùi Thủy