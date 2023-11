6 món ăn bổ não

Rau lá xanh như cải xoăn, rau bina chứa nhiều chất dinh dưỡng gồm vitamin K, E, beta carotene (tiền chất của vitamin A), folate. Vitamin E là chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào trước các gốc tự do, hỗ trợ ngăn chặn suy giảm nhận thức ở người già. Vitamin K cùng beta carotene cải thiện sức khỏe não bộ, phòng ngừa mất trí nhớ.

Việt quất cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm vitamin C và K, mangan, chất dinh dưỡng thực vật. Chúng giúp kích thích lưu lượng máu và oxy trong não, cải thiện khả năng tập trung. Có nhiều cách để thưởng thức loại trái cây thơm ngon này như làm sinh tố, ăn cùng với sữa chua.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Eat This Not That)

Ảnh: Freepik