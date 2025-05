6 lý do phụ nữ nên ăn dứa thường xuyên

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa hỗ trợ điều hòa nội tiết tố, tốt cho tiêu hóa và duy trì làn da mịn màng.

Cân bằng hormone

Các thành phần cụ thể trong quả dứa có thể giúp kiểm soát hormone. Cụ thể bromelain giảm hormone gây căng thẳng cortisol. Vitamin C có thể giúp cân bằng cortisol và hormone DHEA-S (dehydroepiandrosterone-sulphate). Ở phụ nữ, nồng độ DHEA-S cao có thể làm tăng nguy cơ mắc một số tình trạng liên quan đến mất cân bằng hormone như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Chống viêm

Bromelain có tác dụng chống viêm, hữu ích cho người bệnh hen suyễn, ung thư, viêm ruột và các tình trạng viêm khác. Các chất dinh dưỡng thực vật khác như polyphenol được tìm thấy trong dứa cũng có tác dụng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do có thể gây ra bệnh mạn tính.

Có lợi cho thai phụ

Loại quả này bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, mangan, kali, folate và đồng hỗ trợ cho thai kỳ khỏe mạnh. Dứa cung cấp vitamin C, mangan, vitamin B và đồng góp phần tăng cường sức đề kháng. Người thường xuyên ăn loại quả này ít bị nhiễm virus, vi khuẩn hơn người không ăn. Vitamin C trong dứa có thể làm tăng số lượng tế bào bạch cầu, cải thiện hệ miễn dịch.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Bromelain trong dứa có tác dụng chống viêm, giảm tình trạng viêm ở ruột và đại tràng, có lợi cho người mắc bệnh viêm ruột. Chất xơ cải thiện nhu động ruột, sức khỏe hệ vi sinh đường ruột. Các hợp chất có trong dứa thúc đẩy sự phát triển của prebiotic, probiotic trong ruột để tiêu hóa tốt.

Làm đẹp da

Vitamin C tham gia tổng hợp collagen - một loại protein quan trọng đối với sức khỏe làn da. Sử dụng vitamin C có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa da, tăng cường độ mịn màng, giảm tổn thương do ánh nắng mặt trời. Bromelain từ dứa cũng hỗ trợ chữa lành vết thương, giảm bầm tím. Bromelain hoạt động như chất tẩy tế bào chết, giúp tế bào da mới phát triển.

Tốt cho xương

Vitamin C, mangan có nhiều trong quả dứa tham gia hình thành xương và duy trì mật độ xương. Phụ nữ có mức mangan thấp có nguy cơ loãng xương. Collagen là thành phần thiết yếu của xương khỏe mạnh, cần vitamin C để tổng hợp. Vitamin C cũng góp phần làm giảm số lượng các gốc tự do có hại cho xương.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)