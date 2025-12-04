6 lý do phụ nữ nên ăn chà là thường xuyên

Chà là giàu sắt, chất chống oxy hóa, vitamin hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, nuôi dưỡng làn da và mái tóc.

Phòng ngừa thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt rất hay gặp ở phụ nữ, nhất là trong độ tuổi sinh sản. Chu kỳ kinh nguyệt, mang thai, chế độ ăn uống kém có thể nhanh chóng làm giảm nồng độ sắt, dẫn đến suy nhược, chóng mặt, rụng tóc. Quả chà là cung cấp sắt tự nhiên, giúp cơ thể sản xuất tế bào hồng cầu khỏe mạnh, vận chuyển oxy đúng cách.

Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến kinh nguyệt không đều, thay đổi tâm trạng, mụn trứng cá, tăng cân, các vấn đề sinh sản khác. Chà là chứa các hợp chất thực vật tự nhiên hỗ trợ điều hòa hormone. Ăn loại quả này thường xuyên góp phần làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt, cải thiện tâm trạng và ngon giấc hơn. Chà là đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ trẻ làm việc căng thẳng hay sắp mãn kinh.

Cải thiện quá trình tiêu hóa

Các vấn đề tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, ợ chua thường gặp do thay đổi nội tiết tố, chế độ ăn nghèo chất xơ, lối sống ít vận động. Chà là giàu chất xơ hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và sức khỏe tinh thần.

Chà là giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe phụ nữ. Ảnh được tạo bởi AI

Duy trì xương chắc khỏe, ngăn ngừa suy nhược

Khi phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là sau 35 tuổi và trong thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mất xương, loãng xương tăng lên do nồng độ estrogen giảm. Chà là có các khoáng chất quan trọng như canxi, magie, phốt pho, kali, có tác dụng duy trì xương chắc khỏe, dẻo dai.

Cung cấp năng lượng

Phụ nữ thường bị sụt giảm năng lượng hàng ngày do giờ làm việc dài, gánh nặng gia đình, căng thẳng và mệt mỏi do rối loạn nội tiết tố. Không giống như đường tinh luyện hay caffeine, chà là cung cấp các loại đường tự nhiên như glucose, fructose, sucrose, giúp năng lượng ổn định mà không bị tăng đột ngột. Ăn hai quả chà là vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện có thể tăng sức bền, sự tập trung cũng như năng lượng tổng thể.

Tốt cho làn da và mái tóc, giảm lão hóa

Loại quả này giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, D có tác dụng chống lão hóa sớm, nuôi dưỡng làn da và tóc. Phụ nữ có thể ăn 2-4 quả chà là mỗi ngày, không cần nạp quá nhiều đường. Người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn chà là thường xuyên, tránh ảnh hưởng đường huyết.

Phái đẹp có thể thái nhỏ chà là vào yến mạch, cháo, xay vào sinh tố hoặc ăn kèm các loại hạt như món nhẹ. Hãy sử dụng chà là như chất tạo ngọt tự nhiên trong các món tráng miệng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)