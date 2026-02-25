6 lý do hít thở sâu tốt cho sức khỏe tổng thể

Hít thở sâu giúp cải thiện thông khí phổi và kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể, từ đó hỗ trợ tuần hoàn máu và góp phần ổn định huyết áp.

Giảm một số triệu chứng của bệnh tiêu hóa

Hít thở sâu có thể mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa. Các chuyển động sinh lý của cơ hoành có thể giúp giảm căng thẳng trong đường tiêu hóa, hỗ trợ làm giảm triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD), táo bón, tiêu chảy, hạn chế cảm giác muốn đi vệ sinh gấp.

Giảm căng thẳng

Khi hít thở sâu, tâm trí thư giãn, giảm phản ứng của cơ thể với căng thẳng bằng cách kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm. Bằng cách này, mức độ cortisol được hạ thấp, dẫn đến giảm lo lắng, tăng sự thư giãn. Não bộ nhận tín hiệu an toàn khi cơ thể thở chậm và sâu.

Tăng cường chức năng phổi

Hít thở sâu có tác dụng mở rộng không gian phổi, tăng cường các cơ tham gia vào quá trình hô hấp. Thực hành bài tập này thường xuyên còn tăng cường lưu thông máu, do đó điều hòa huyết áp mà không gây quá tải cho tim. Thở đúng cách cũng làm dịu não bộ, giảm các tác nhân gây căng thẳng như lo lắng, giận dữ - yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp.

Cải thiện khả năng tập trung

Thường xuyên hít thở sâu giúp tăng các chức năng nhận thức, sự tập trung nhờ cung cấp nhiều oxy cho não. Thở có chủ đích cũng kích hoạt vùng não liên quan đến sự chú ý, điều hòa cảm xúc, nhận thức về cơ thể.

Tăng cường miễn dịch

Những người thường xuyên hít thở sâu sẽ tăng cường oxy hóa, hỗ trợ chức năng tế bào, nâng cao hiệu quả hệ miễn dịch. Bài tập này cũng có tác dụng thải độc vì cải thiện tuần hoàn, đào thải các chất thải ra khỏi cơ thể.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh hô hấp

Thở chậm, sâu, sử dụng cơ hoành thường áp dụng các chương trình phục hồi chức năng phổi cho người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) để phổi hoạt động hiệu quả, cải thiện nồng độ oxy. Các bài tập thở cũng làm giảm triệu chứng thở nhanh, tăng cường chức năng phổi, chất lượng cuộc sống ở những người mắc bệnh hen suyễn từ nhẹ đến trung bình.

Cách thực hiện:

Ngồi thoải mái hoặc nằm xuống, đặt một tay trên ngực, tay còn lại đặt ở bụng.

Hít thở rất chậm bằng mũi sao cho bụng phồng lên, ngực không chuyển động nhiều.

Thở ra bằng miệng, chú ý bụng xẹp xuống.

Lặp lại trong 5-10 phút với nhịp độ chậm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)