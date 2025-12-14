5 quả mọng nước không làm tăng đường huyết

Anh đào chứa chất xơ, vitamin C, polyphenol, carotenoid, tryptophan, serotonin, melatonin… Các chất chống oxy hóa này đều tốt cho sức khỏe tổng thể nói chung và lượng đường trong máu nói riêng. Chất chống oxy hỗ trợ giảm viêm, giúp kiểm soát các triệu chứng tiểu đường.

Chỉ số đường huyết (GI) của anh đào thay đổi tùy vào độ chín và cách chế biến. Nên ưu tiên ăn trực tiếp, quả chín vừa, hạn chế anh đào làm mứt hay tẩm đường.