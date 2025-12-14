5 quả mọng nước không làm tăng đường huyết

Dâu tây có lượng calo thấp phù hợp với người cần giảm cân đồng thời giúp hạ đường huyết tự nhiên. Loại quả mọng này giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong cơ thể, cảm thấy no lâu hơn, ổn định lượng đường trong máu. Các chất dinh dưỡng và vitamin quan trọng khác trong dâu tây bao gồm vitamin C và magiê có tác dụng cải thiện tình trạng kháng insulin.
Anh đào chứa chất xơ, vitamin C, polyphenol, carotenoid, tryptophan, serotonin, melatonin… Các chất chống oxy hóa này đều tốt cho sức khỏe tổng thể nói chung và lượng đường trong máu nói riêng. Chất chống oxy hỗ trợ giảm viêm, giúp kiểm soát các triệu chứng tiểu đường.
Chỉ số đường huyết (GI) của anh đào thay đổi tùy vào độ chín và cách chế biến. Nên ưu tiên ăn trực tiếp, quả chín vừa, hạn chế anh đào làm mứt hay tẩm đường.
Bưởi có chỉ số GI thấp, hàm lượng carbs ở mức trung bình, giàu chất xơ nên có thể giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định. Người bệnh tiểu đường nên ăn bưởi tươi thay vì nước ép bưởi, vì nước ép bưởi có hàm lượng calo và carbs cao hơn, rất ít chất xơ, có thể khiến đường huyết tăng vọt.
Việt quất không gây tăng đột biến lượng đường trong máu vì chứa hàm lượng lớn chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa carbs và giải phóng glucose vào máu. Thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất xơ như quả việt quất có thể duy trì lượng đường trong máu ổn định suốt cả ngày. Nó cũng tạo cảm giác no và kiểm soát sự thèm ăn. Chất chống oxy trong việt quất như anthocyanin hỗ trợ giảm viêm và stress oxy hóa.
Nho là một phần của chế độ ăn thân thiện với người bệnh tiểu đường vì ít calo, cung cấp nhiều nước cho cơ thể tốt. Nho chứa kali tốt cho tim mạch, chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm viêm. Loại quả mọng nước này có chỉ số GI thấp.
Nho chín có vị ngọt, lượng đường cao, nên kết hợp với thực phẩm giàu protein như gà, cá, rau trong bữa ăn để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu.
Anh Chi (Theo Healthline, Eating Well)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI
