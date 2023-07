6 loại rau quả giúp làm chậm lão hóa da

Ăn cải xoăn, bắp cải tím, ớt chuông, bông cải xanh, cà chua thường xuyên giúp tăng cường sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và cải thiện sức khỏe làn da.

Lão hóa da là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, hạn chế uống rượu bia... có thể giúp làn da trẻ trung hơn. Chế độ ăn uống có nhiều vitamin C, A, kẽm, chất chống oxy hóa cũng góp phần cải thiện sức khỏe làn da, làm chậm lão hóa. Dưới đây là một số loại rau quả chứa nhiều dưỡng chất có lợi.

Quả lựu

Lựu chứa nhiều axit ellagic, một hợp chất có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn hình thành. Axit ellagic góp phần ngăn ngừa sự phân hủy collagen, giúp da săn chắc và phòng tránh một số chứng viêm do tia cực tím. Axit ellagic cũng có thể làm chậm chuỗi phản ứng lão hóa da xảy ra do viêm.

Bắp cải tím

Vitamin A, C và anthocyanin là những chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe của làn da sau tác hại của tia cực tím. Một chén bắp cải tím cung cấp hơn 50% lượng vitamin C theo khuyến nghị hàng ngày. Nếu không có đủ lượng vitamin C, quá trình sản xuất collagen (một thành phần quan trọng của làn da) sẽ giảm. Collagen quyết định độ đàn hồi của da, giữ cho da trông đầy đặn và trẻ trung hơn.

Bắp cải tím chứa các chất chống oxy hóa, giúp giảm tác hại của tia cực tím đối với làn da. Ảnh: Freepik

Ớt chuông

Ớt chuông giàu vitamin A, là một trong những thực phẩm giàu vitamin C nhất. Một quả ớt chuông đỏ cung cấp gần 170% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày. Làn da được cung cấp đủ vitamin C giúp ích cho quá trình sản xuất collagen.

Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu vitamin C, cung cấp kẽm và lutein giữ làn da khỏe mạnh. Kẽm góp phần giúp làn da chữa lành vết thương, bao gồm cả tác hại của ánh nắng mặt trời. Lutein là một loại caroten giống như vitamin A, giúp tăng độ đàn hồi và hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Cải xoăn

Loại rau lá xanh này chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinics in Dermatology, lutein và zeaxanthin có thể tăng cường độ đàn hồi và hydrat hóa cho làn da. Lutein còn góp phần bảo vệ da trước tác hại của ánh sáng xanh.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều chất dinh dưỡng, trong đó phải kể đến vitamin C và lycopene. Lycopene là một chất chống oxy hóa hỗ trợ phục hồi tổn thương da và làm chậm quá trình lão hóa. Cà chua tươi có nhiều vitamin C hơn cà chua nấu chín. Tuy nhiên, cà chua nấu chín lại giải phóng nhiều lycopene hơn, mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe làn da.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Eating Well)