6 loại quả giúp giảm căng thẳng

Căng thẳng có thể đến từ nhiều lý do như mắc bệnh, áp lực công việc, gặp vấn đề về tài chính... Ăn 6 loại quả dưới đây có thể giúp giảm tình trạng này.

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, vitamin C và B6, kali, chất xơ. Vitamin C và B6 giảm căng thẳng, kali trong bơ làm hạ huyết áp. Chất béo lành mạnh, chất xơ trong trái cây này tạo cảm giác no, ngăn ăn vặt quá nhiều khi căng thẳng.