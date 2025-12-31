6 lầm tưởng về viêm gan C

Đã có vaccine phòng viêm gan C, virus HCV có thể tự đào thải nên không cần điều trị là hai trong số những lầm tưởng thường gặp.

Viêm gan C là bệnh nhiễm trùng do virus HCV gây ra, thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể mệt mỏi, vàng da, dễ bầm tím hoặc chảy máu. Viêm gan C có thể trở thành mạn tính, làm tăng nguy cơ xơ gan, sẹo gan, suy gan và ung thư gan. Dù khá phổ biến nhưng vẫn còn tồn tại nhiều quan niệm chưa đúng về bệnh.

Viêm gan C dễ nhận biết

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, chỉ khoảng 20% người mắc viêm gan C xuất hiện triệu chứng. Phần lớn các biểu hiện không đặc trưng như khó chịu ở bụng, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Do đó, virus thường chỉ được phát hiện sau nhiều năm tồn tại trong cơ thể. Nhiều người chỉ biết mình mắc bệnh khi sàng lọc viêm gan C hoặc khi bệnh đã tiến triển gây xơ gan (sẹo gan), ung thư gan hay các vấn đề về thận.

Bệnh sẽ tự khỏi

Một số ít người nhiễm viêm gan C có thể tự đào thải virus, tuy nhiên phần lớn sẽ tiến triển thành viêm gan C mạn tính nếu không điều trị. Theo thời gian, bệnh có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan.

Không có phương pháp điều trị bệnh

Hiện, có nhiều thuốc kháng virus viêm gan C (HCV) hiệu quả, trong đó nhiều phác đồ có thể chữa khỏi bệnh sau khoảng 8-12 tuần. Các thuốc thế hệ mới ít tác dụng phụ hơn so với trước đây, giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng và dung nạp tốt. Người có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm gan C nên tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ để đạt hiệu quả tối ưu.

Đã có vaccine phòng viêm gan C

Hiện, chưa có vaccine phòng ngừa viêm gan C, nhưng đã có vaccine phòng viêm gan A và B. Người mắc viêm gan C nên hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn tiêm phòng viêm gan A và B, vì nhiễm đồng thời nhiều loại virus viêm gan có thể tăng nguy cơ ung thư gan.

Để phòng viêm gan C, người lớn cần tránh dùng chung dụng cụ tiêm chích, không xăm hình tại các cơ sở không uy tín do nguy cơ tiếp xúc với máu nhiễm bệnh. Quan hệ tình dục an toàn cũng góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan C.

Viêm gan C có thể lây lan qua tiếp xúc thông thường

Viêm gan C không lây truyền qua các tiếp xúc thông thường giữa người với người. Những hành động như ôm, hôn, chạm tay, hắt hơi, ho hay dùng chung thức ăn, dụng cụ ăn uống, ly cốc đều không làm lây lan virus. Ngay cả khi sống chung với người mắc viêm gan C, nguy cơ lây nhiễm trong gia đình vẫn rất thấp.

Virus viêm gan C chủ yếu lây truyền qua đường máu. Vì vậy, người thân cần tránh dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính máu như dao cạo râu, bàn chải đánh răng hoặc kìm cắt móng tay với người nhiễm bệnh.

Viêm gan C chỉ ảnh hưởng đến gan

Viêm gan C chủ yếu ảnh hưởng đến gan, song virus này cũng có thể gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Theo Hiệp hội Thấp khớp Mỹ, một số người nhiễm viêm gan C có thể phát triển các bệnh lý thấp khớp hoặc các rối loạn ảnh hưởng đến cơ và khớp. Ngoài ra, người mắc viêm gan C mạn tính còn có nguy cơ cao gặp các vấn đề như tiểu đường, u lympho không Hodgkin và một số bệnh lý về da.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)