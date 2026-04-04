6 lầm tưởng thường gặp về lao phổi

Quan niệm cho rằng bệnh lao có tính di truyền hoặc lây qua bắt tay giữa người bệnh và người lành là chưa đúng.

Bệnh lao do gene

Lao không phải là bệnh di truyền hay bệnh do gene. Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra và lây truyền từ người sang người qua đường không khí. Triệu chứng đặc trưng gồm ho kéo dài trên 2-3 tuần, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi trộm, sụt cân và có thể ho ra máu.

Ngừng dùng thuốc khi cảm thấy khỏe

Sai lầm thường gặp ở người bệnh là dừng thuốc khi triệu chứng lao giảm. Tuy nhiên, việc ngừng điều trị giữa chừng có thể dẫn đến lao kháng thuốc - tình trạng nguy hiểm. Người bệnh cần tuân thủ điều trị theo khuyến cáo của bác sĩ.

Lao lây qua bắt tay

Lao không lây qua bắt tay, ăn uống chung, dùng chung quần áo hay nhà vệ sinh. Bệnh chủ yếu lây qua đường không khí khi người mắc lao phổi hoặc lao thanh quản đang hoạt động ho, nói chuyện, hắt hơi, làm phát tán vi khuẩn vào không khí, người ở gần hít phải mới có nguy cơ nhiễm.

Ai cũng có thể lây bệnh lao

Không phải ai nhiễm vi khuẩn lao cũng có thể lây bệnh. Những người mắc lao tiềm ẩn, khi vi khuẩn đang ở trạng thái nằm im, không gây triệu chứng và thường không hiển thị bất thường trên phim X-quang ngực, sẽ không lây truyền bệnh cho người khác. Chỉ người mắc lao thể hoạt động, đặc biệt là lao phổi chưa được điều trị, mới có khả năng lây nhiễm.

Lao chỉ ảnh hưởng đến phổi

Bệnh lao không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn có thể gây lao ngoài phổi, tác động đến cột sống, thận, hạch bạch huyết, não và nhiều cơ quan khác. Nếu lao ảnh hưởng đến đường tiết niệu - sinh dục, nhất là ống dẫn trứng, bệnh có thể gây sẹo, tắc ống dẫn trứng.

Nhiễm vi khuẩn lao luôn dẫn đến bệnh lao

Không phải ai nhiễm vi khuẩn lao cũng phát triển thành lao phổi hoặc lao thể hoạt động. Ở người khỏe mạnh, hệ miễn dịch có thể ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi trong cơ thể, còn được gọi là lao tiềm ẩn.

Để phòng bệnh, mỗi người nên tiêm vaccine theo khuyến cáo, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng cường miễn dịch bằng chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Sàng lọc sớm cho những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao cũng giúp ngăn ngừa lây lan.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)