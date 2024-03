6 gia vị, thảo mộc giúp tăng đề kháng

Nghệ, gừng, bạc hà, tỏi, ớt chứa chất chống viêm, có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch và giảm triệu chứng cảm lạnh, cúm.

Các loại thảo mộc, gia vị không chỉ giúp món ăn hấp dẫn mà còn nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Nghệ

Nghệ chứa hợp chất curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, có thể cải thiện các dấu hiệu stress oxy hóa.

Stress oxy hóa gây ra bởi sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và các chất chống oxy hóa. Khi đó, gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào trong cơ thể.

Uống nước nghệ ấm mỗi ngày giảm triệu nhiễm trùng, cảm lạnh và tăng khả năng miễn dịch sau khi mắc bệnh. Nghệ cũng phù hợp để thêm vào món cà ri, súp và thịt nướng.

Gừng

Gừng là loại gia vị được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền để cải thiện đau đầu, cảm lạnh, buồn nôn và nôn.

Các hợp chất trong gừng, chủ yếu là gingerol và shogaol chống oxy hóa, chống viêm và giảm đau. Những đặc tính này giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể, phòng chống một số bệnh mạn tính.

Ngoài ra, một số đặc tính chống viêm và giảm đau của gừng hỗ trợ hệ thống miễn dịch sau khi khỏi bệnh. Pha một cốc trà gừng thơm hoặc sử dụng túi trà gừng để tạo thành đồ uống tăng đề kháng.

Củ gừng chứa các hợp chất chống viêm, giúp hệ thống miễn dịch chống lại vi trùng. Ảnh: Bảo Bảo

Bạc hà

Bạc hà chứa nhiều loại flavonoid, hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe miễn dịch. Flavonoid tham gia vào các phản ứng, xử lý, bảo vệ và sửa chữa của cơ thể hàng ngày.

Tinh dầu bạc hà có tác dụng giảm đau, thông mũi, thường được thêm vào một số loại thuốc điều trị cảm lạnh và cúm. Uống trà bạc hà nóng hoặc hít hơi từ hỗn hợp nước nóng và tinh dầu bạc hà có thể giảm các triệu chứng cảm lạnh như ho, khó thở.

Tỏi

Tỏi có chứa hợp chất gọi là alliin, khi được nghiền nát hoặc nhai trở thành allicin, hoạt chất chính trong tỏi. Allicin chứa lưu huỳnh, mang lại cho tỏi mùi vị đặc biệt và có tác dụng tăng cường phản ứng chống lại bệnh tật của một số loại tế bào bạch cầu trong cơ thể trước virus gây cúm, cảm lạnh thông thường.

Quế

Quế là loại gia vị có tính ấm, với đặc tính chống oxy hóa. E-cinnamaldehyde là hợp chất hoạt động chính trong quế, mang đến tác dụng chống viêm, kháng khuẩn mạnh.

Để tận dụng khả năng tăng miễn dịch từ loại gia vị này, hãy rắc quế lên bánh mì nướng hoặc ly cà phê, trà. Quế cũng có thể kết hợp với trái cây như táo, lê khi làm sinh tố.

Ớt

Bột ớt chứa rất nhiều hợp chất hữu ích như vitamin C và A thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Theo Mayo Clinic, vitamin C (axit ascorbic) là chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, giữ cho các tế bào miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống và điều chỉnh các phản ứng miễn dịch.

Ớt còn chứa capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay của ớt, có tác dụng giảm đau và viêm. Bột ớt phù hợp rắc lên trứng, đậu, món hầm, phô mai, bỏng ngô hoặc thêm vào nước xốt và món súp.

Bảo Bảo (Theo Everyday Health, Healthline)