6 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi

Khó thở, khàn giọng, ho kéo dài, tim đập nhanh, sụt cân đột ngột… có thể là biểu hiện sớm của bệnh ung thư phổi.

Ung thư phổi thường xảy ra ở những người hút thuốc lâu năm, tuy nhiên, số người không hút thuốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi đang gia tăng. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), 20% những người tử vong vì ung thư phổi chưa bao giờ hút thuốc. Ung thư phổi dường như đang gia tăng ở những người 30-40 tuổi, chưa từng hút thuốc. Nguyên nhân tiềm ẩn gây ung thư phổi ở nhóm người này có thể do nồng độ radon cao trong nhà, hút thuốc thụ động và tiền sử gia đình.

ACS cho biết, ô nhiễm không khí nặng và các chất gây ung thư như amiăng cũng có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, không có cách nào dễ dàng xác định bệnh ung thư phổi ở những người không hút thuốc. Các bác sĩ có thể tầm soát ung thư phổi bằng phương pháp chụp cắt lớp vi tính liều thấp (LDCT). Nếu không sàng lọc, rất khó để phát hiện mắc ung thư phổi ở giai đoạn đầu vì phổi có ít đầu dây thần kinh nên tế bào ung thư dễ dàng phát triển mà không gây khó chịu cho người bệnh.

Thời điểm người bệnh gặp các triệu chứng liên quan đến ung thư phổi phải đi khám bác sĩ, có thể bệnh đã tiến triển nặng.

Do sự gia tăng bệnh ung thư phổi ở những người hầu như không có các yếu tố nguy cơ, nên việc chú ý đến các dấu hiệu sức khỏe là điều rất quan trọng. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi cần được lưu ý.

Khó thở

Khó thở là một trong những triệu chứng chính của Covid-19 và cũng là một biểu hiện của bệnh ung thư phổi. Khi các tế bào ung thư bắt đầu nhân lên với tốc độ nhanh chóng trong phổi, chúng sẽ chặn hoặc thu hẹp đường thở, làm giảm luồng không khí vào phổi. Điều này khiến người bệnh khó hít thở lượng không khí cần thiết để vận chuyển đến tất cả bộ phận của cơ thể, làm cho họ cảm thấy khó thở.

Nếu bạn là một người năng động nhưng phải thở dốc sau khi lên vài bậc cầu thang hoặc làm các công việc từng thấy dễ dàng thì đây là triệu chứng bất thường và đáng lo ngại.

Ngoài ra, khi đường thở bị co thắt, tắc nghẽn hoặc bị viêm, phổi có thể tạo ra tiếng thở khò khè hoặc tiếng rít. Triệu chứng này có thể do nhiều nguyên nhân, một số nguyên nhân lành tính và dễ điều trị. Tuy nhiên, thở khò khè cũng có thể là một dấu hiệu của ung thư phổi. Vì vậy, bạn không nên cho rằng thở khò khè là do hen suyễn hoặc dị ứng, hãy thăm khám bác sĩ để xác nhận nguyên nhân.

Ho dai dẳng, khó thở có thể là biểu hiện sớm của bệnh ung thư phổi. Ảnh: iStock.

Khàn giọng

Cảm lạnh có thể gây khàn giọng, nhưng triệu chứng này có thể cảnh báo điều gì đó nghiêm trọng hơn khi kéo dài. Nếu giọng nói của bạn trầm hơn, khàn hơn không rõ nguyên nhân, hãy lưu ý. Khàn giọng liên quan đến ung thư phổi có thể xảy ra khi khối u ảnh hưởng đến dây thần kinh điều khiển thanh quản. Khi dây thần kinh bị nén, nó có thể làm tê liệt dây thanh âm, khiến giọng nói bị thay đổi.

Ho kéo dài

Cảm lạnh, cúm hoặc Covid-19 có thể gây ra triệu chứng ho. Ho là một cách để cơ thể ngăn chặn các hạt lạ xâm nhập vào đường thở và phổi nhưng ho kéo dài là dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư phổi.

Triệu chứng ho của các bệnh cảm lạnh, cúm hoặc Covid-19 có thể kéo dài trung bình 18 ngày. Tuy nhiên, ho khan, dai dẳng, kéo dài khoảng 4-6 tuần hoặc lâu hơn, có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn cần chụp X-quang để kiểm tra phổi.

Tim đập nhanh

Bác sĩ Wert cho biết, những người trẻ thích vận động nhưng tim đập nhanh bất thường khi hoạt động tối thiểu, có thể là dấu hiệu về vấn đề sức khỏe.

Một nghiên cứu được công bố trên PubMed thuộc Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) vào tháng 3/2020 cho thấy, bệnh nhân ung thư bị suy giảm chức năng tim mạch. Theo đó, nhịp tim tăng cao khi nghỉ ngơi là một dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi.

Ho ra máu

Ho ra máu không bao giờ là bình thường và cần được xử trí khẩn cấp. Các nguyên nhân có thể bao gồm ung thư phổi, viêm phế quản, nhiễm virus hoặc vi khuẩn.

Ho ra máu có thể báo hiệu tình trạng mất máu, dẫn đến hạ huyết áp và ngất xỉu. Máu rò rỉ trong phổi có thể đông lại trong phế quản (đường dẫn khí) hoặc phế nang (túi khí), có khả năng cản trở quá trình trao đổi oxy và carbon dioxide khi người bệnh cố gắng thở.

Thông thường, ho ra máu không gây đau đớn, nhưng đôi khi ho dữ dội cũng có thể kèm theo đau tức ngực.

Sụt cân, sốt, đổ mồ hôi ban đêm

Sụt cân không rõ nguyên nhân từ 4 kg trở lên trong một thời gian ngắn có thể là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, một trong số đó có thể là ung thư phổi. Sự phát triển của các tế bào ung thư có thể dẫn đến chán ăn và thay đổi trọng lượng cơ thể. Khi mắc bất kỳ loại ung thư nào, năng lượng tạo ra từ thực phẩm bạn tiêu thụ sẽ bị tiêu hao bởi các tế bào ung thư, dẫn đến mệt mỏi và sụt cân. Sự thay đổi cân nặng là một dấu hiệu sức khỏe quan trọng không nên bỏ qua.

Bên cạnh đó, sốt không liên quan đến bệnh tật, hoặc đổ mồ hôi nhiều về đêm cũng là các triệu chứng có thể liên quan đến bệnh ung thư phổi.

Châu Vũ

(Theo Everydayhealth, Healthline, Times of India)