6 cách giúp giảm chảy dịch mũi sau

Uống nhiều nước, tránh tác nhân dị ứng, dùng máy tạo ẩm, phẫu thuật lệch vách ngăn… có thể giúp giảm triệu chứng chảy dịch mũi sau.

Chảy dịch mũi sau là một rối loạn mũi họng thường gặp do cảm lạnh, dị ứng, trào ngược axit và các bệnh lý khác gây nên. Chảy dịch mũi sau xảy ra khi chất nhầy ở mũi chảy xuống cổ họng khiến bạn bị ho mạn tính hoặc phải hắng giọng thường xuyên. Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra. Dưới đây là 6 cách giúp giảm các triệu chứng tại nhà, theo Very Well Health (Mỹ).

Chảy dịch mũi sau do bị dị ứng: sau khi bị viêm mũi dị ứng, bạn sẽ thường xuyên thấy nước mũi chảy. Biện pháp tránh các tác nhân gây dị ứng là cách đầu tiên ngăn chảy dịch mũi sau. Ví dụ, nếu bạn dị ứng phấn hoa thì nên đóng cửa sổ trong suốt mùa phấn hoa, tránh xa động vật nếu có tiền sử dị ứng với lông thú cưng. Bạn nên tắm ngay sau khi có nguy cơ tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng để loại bỏ tác nhân có thể dính trên quần áo hoặc trên tóc. Bên cạnh dùng thuốc dị ứng được bác sĩ kê đơn, bạn có thể sử dụng thêm thuốc thông mũi hoặc chai xịt mũi cho người lớn.

Dùng thuốc xịt mũi để giảm các triệu chứng chảy nước mũi sau. Ảnh: Freepik

Chảy dịch mũi sau do nhiễm trùng: chảy dịch mũi sau có thể do nhiễm trùng, bao gồm cảm lạnh thông thường, virus hợp bào hô hấp (RSV), cúm và viêm xoang. Sau khi xác định được chính xác nguyên nhân, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định dùng thuốc. Trong trường hợp tình trạng chảy dịch mũi sau nhẹ, chưa cần dùng đến kháng sinh, bạn có thể áp dụng nhiều cách, bao gồm uống nhiều nước hoặc các chất lỏng khác, sử dụng thuốc xông hơi, thuốc nhỏ mũi hoặc các sản phẩm khác có chứa tinh dầu bạc hà. Máy tạo độ ẩm và nước muối sinh lý xịt mũi có thể giúp làm loãng chất nhầy.

Chảy nước mũi sau do trào ngược axit: trào ngược thường xấu đi khi nằm vì trọng lực làm cho axit dễ dàng tràn vào thực quản và phía sau cổ họng. Axit dạ dày rất dễ gây kích ứng mô bên ngoài dạ dày. Kích ứng này là nguyên nhân gây ra cảm giác chảy mũi sau. Nó cũng có thể gây đau họng, viêm thanh quản và ho dai dẳng.

Với tình trạng chảy nước mũi sau do trào ngược dạ dày thực quản (GERD), bạn có thể khắc phục bằng cách không ăn trước khi đi ngủ 2-3 giờ. Các thực phẩm gây kích thích, chẳng hạn chocolate, đồ uống có ga hoặc thức ăn cay cần tránh, ngủ ở tư thế nằm gối cao đầu.

Chảy nước mũi sau do thuốc gây ra: một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc ngừa thai hoặc thuốc huyết áp có thể gây ra chảy nước mũi sau. Nếu xác định chính xác nguyên nhân do thuốc, bạn nên ngừng uống thuốc hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi. Người bệnh có thể thử dùng máy tạo ẩm, máy xông hơi nước, hạn chế uống sữa nếu chất nhầy đặc, tránh các thức ăn cay nếu chất nhầy loãng.

Chảy nước mũi sau do nội tiết tố gây ra: sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Nếu bạn đang mang thai và không dùng bất kỳ loại thuốc nào để điều trị thì có thể sử dụng máy tạo ẩm tại nhà, uống nhiều nước hơn.

Chảy nước mũi sau do bất thường cấu trúc giải phẫu: chảy dịch mũi sau có thể do cơ địa, cụ thể một số người có bất thường về cấu trúc của mũi và xoang. Trong trường hợp này các triệu chứng chảy nước mũi sau thường kéo dài hơn một vài tuần.

Bác sĩ thường sẽ có chỉ định cho người bệnh phẫu thuật vách ngăn lệch, cắt bỏ niêm mạc mũi, phẫu thuật xoang hoặc một số cách kiểm soát chảy dịch mũi sau nếu bạn không muốn phẫu thuật.

