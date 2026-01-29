6 cách giảm tác dụng phụ khi uống rượu

Uống đủ nước, bổ sung điện giải và ăn no trước khi uống rượu giúp giảm các tác dụng phụ của đồ uống này.

Uống đủ nước

Rượu là chất lợi tiểu, có thể dẫn đến mất nước, làm trầm trọng thêm triệu chứng say. Mỗi người nên uống một cốc nước giữa những lần sử dụng rượu để duy trì cân bằng điện giải. Uống nước lọc giúp bù nước, giảm dấu hiệu say rượu như đau đầu, chóng mặt, thúc đẩy đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Ăn trước và trong khi uống

Uống rượu khi bụng đói dẫn đến say nhanh, tăng tác dụng phụ. Thức ăn làm chậm quá trình hấp thụ rượu, giảm tác động của nó lên cơ thể, duy trì lượng đường trong máu ổn định. Nên ăn một bữa cân bằng giàu protein, chất béo lành mạnh, carbohydrate trước khi uống rượu. Ăn nhẹ các loại hạt, phô mai hoặc bánh quy ngũ cốc nguyên hạt trong khi uống rượu có tác dụng điều tiết quá trình hấp thụ rượu.

Uống chậm

Uống rượu nhanh, liên tục khiến gan không kịp chuyển hóa cồn, làm nồng độ cồn trong máu tăng cao và các tác dụng phụ trở nên rõ rệt. Vì vậy, không nên uống dồn dập mà nên hạn chế ở mức khoảng một ly tiêu chuẩn trong mỗi giờ, tương đương một lon bia hoặc một chén rượu nhỏ, để gan có thời gian xử lý cồn. Mỗi người cần lắng nghe cơ thể và điều chỉnh tốc độ uống cho phù hợp.

Tránh pha trộn rượu với đồ uống tăng lực

Đồ uống tăng lực và các loại đồ uống chứa caffeine có thể che giấu tác dụng ức chế của rượu, khiến người uống cảm thấy tỉnh táo hơn và dễ tiêu thụ quá mức. Vì vậy, không nên pha rượu với đồ uống có chứa caffeine hoặc các chất kích thích khác.

Ngoài ra, việc pha trộn nhiều loại rượu có thể khiến người uống khó kiểm soát tổng lượng cồn đã tiêu thụ, từ đó làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng phụ khó chịu. Một số loại rượu chứa nhiều tạp chất và phụ gia có thể làm các triệu chứng say như đau đầu, buồn nôn trở nên nặng hơn, dù không làm giảm tác hại chính của cồn.

Nghỉ ngơi đầy đủ

Ngủ đủ giấc thúc đẩy cơ thể phục hồi sau tác động của rượu, giảm mức độ nghiêm trọng của chứng say rượu. Mỗi người nên đảm bảo ngủ đủ giấc trước và sau khi uống rượu.

Bổ sung chất điện giải

Uống rượu có thể làm mất vitamin, chất điện giải, góp phần gây ra các triệu chứng say rượu. Trước và sau khi uống rượu mỗi người hãy cân nhắc bổ sung thực phẩm giàu chất điện giải như đồ uống thể thao hoặc nước dừa.

Nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá một đơn vị cồn một ngày và nên có ít nhất hai ngày không uống trong tuần. Một đơn vị cồn tương đương 354 ml bia, 150 ml rượu vang hoặc 45 ml rượu mạnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)