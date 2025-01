Điều gì xảy ra khi ngừng uống rượu?

Từ bỏ thói quen uống rượu có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, tinh thần minh mẫn, gan và tim hoạt động tốt hơn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Kiêng rượu có thể làm giảm huyết áp, đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người có thói quen uống rượu thường xuyên dễ bị huyết áp cao, mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ và các vấn đề về tim khác. Nữ giới không nên uống nhiều hơn một ly rượu mỗi ngày và hai ly với nam giới.

Tốt cho gan

Rượu được chuyển hóa bởi gan, uống quá nhiều có thể dẫn đến tổn thương, gây bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và xơ gan. Khi cai rượu, các cơ quan này có thể tái tạo và phục hồi, thúc đẩy sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Giảm cân

Rượu có hàm lượng calo rỗng cao, không cung cấp giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Đồ uống này góp phần thúc đẩy tích tụ mỡ, nhất là ở vùng eo. Người không có thói quen lạm dụng rượu thường sẽ lựa chọn thực phẩm khoa học, duy trì vóc dáng cân đối.

Ngủ ngon hơn

Đồ uống này có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, dẫn đến khó ngủ, giấc ngủ không sâu. Chất lượng, thời lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn khi bỏ uống rượu. Giấc ngủ ngon giúp tăng cường chức năng nhận thức, điều hòa tâm trạng, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Rượu ức chế hệ thống miễn dịch khiến cơ thể dễ mắc bệnh viêm phổi, nhiễm trùng huyết, thậm chí là ung thư. Cai rượu là cách để hỗ trợ, cải thiện sức đề kháng. Mỗi người nên ưu tiên sử dụng đồ uống tốt cho sức khỏe như sữa, sinh tố...

Hệ tiêu hóa cải thiện

Uống ít rượu cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa bằng cách thay đổi quá trình tiết axit dạ dày, cản trở khả năng hoạt động, phân hủy thức ăn của các enzyme tiêu hóa. Khi các chức năng này suy yếu, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng, gây cảm giác đầy hơi, khó chịu.

Da đẹp

Rượu là chất lợi tiểu, làm tăng bài tiết chất lỏng từ cơ thể có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da theo thời gian. Người uống nhiều rượu (8 ly trở lên mỗi tuần) có liên quan đến tăng nếp nhăn trên mặt, bọng mắt.

Để bảo vệ sức khỏe, không nên sử dụng đồ uống khi đói vì dạ dày rỗng khiến nồng độ cồn trong máu tăng nhanh gây choáng, mệt mỏi. Tuyệt đối không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Sau khi uống rượu, hãy uống nước lọc, nước chanh, cam, gừng mật ong để hòa loãng chất cồn. Khi cơ thể xuất hiện biểu hiện đau đầu, đau bụng, chóng mặt, hạ huyết áp, nhìn đôi, người bệnh nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám, tránh những biến chứng với sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)