6 cách giảm đầy hơi, chướng bụng ngày Tết

Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt như đi bộ chậm sau ăn, uống nước ấm hay ăn chậm nhai kỹ có thể giảm đáng kể tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

ThS.BS Hoàng Nam, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết uống rượu bia quá nhiều, ăn thực phẩm giàu năng lượng, nhiều dầu mỡ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải. Tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu thường xảy ra sau những bữa tiệc ngày Tết. Một số mẹo dưới đây có thể giảm triệu chứng khó chịu cho đường tiêu hóa.

Hạn chế thực phẩm gây đầy hơi

Một số nhóm thực phẩm có xu hướng làm tăng sinh khí trong đường ruột do khó tiêu hóa hoàn toàn hoặc dễ lên men như nước uống có gas, món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ uống chứa nhiều đường. Khi dùng các thực phẩm này với lượng lớn, khí sinh ra trong quá trình tiêu hóa có thể tích tụ, gây đầy hơi, chướng bụng, khó chịu. Ngày Tết, các gia đình nên ưu tiên rau củ dễ tiêu, trái cây mềm như chuối, dưa hấu, cùng các nguồn đạm nạc như cá, thịt nạc, trứng nhằm giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Ăn nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải gây đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Ảnh: Anh Chi

Ăn chậm, nhai kỹ

Thói quen ăn nhanh khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng hơn bình thường, tăng lượng không khí bị nuốt vào. Phần không khí này có thể tích tụ trong dạ dày và ruột, gây cảm giác căng tức, chướng hơi. Ngược lại, ăn chậm, nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nhỏ hơn, tạo điều kiện cho các enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giảm sinh khí dư thừa, tạo cảm giác no lâu.

Chia thành nhiều bữa

Ăn quá nhiều trong một bữa có thể khiến dạ dày và ruột bị quá tải, nhất là người có cơ địa dễ đầy hơi. Tình trạng này ảnh hưởng đến quá trình làm rỗng dạ dày, thúc đẩy lên men thức ăn trong ruột, từ đó sinh ra nhiều khí hơn. Chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày hỗ trợ giảm áp lực cho hệ tiêu hóa, thức ăn được xử lý hiệu quả giúp hạn chế cảm giác khó chịu sau dùng bữa.

Uống nước ấm

Ngày Tết, mọi người nên duy trì thói quen uống một cốc nước ấm sau bữa ăn để thức ăn được làm mềm, di chuyển thuận lợi hơn trong ống tiêu hóa, đồng thời, kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tống khí. Lưu ý cần tránh uống quá nhiều nước lạnh hoặc nước có gas vì làm tăng sinh hơi trong dạ dày.

Vận động nhẹ nhàng sau ăn

Sau bữa ăn kéo dài với nhiều chất béo và rượu bia, nên đi lại nhẹ nhàng hoặc đi bộ chậm khoảng 10-15 phút giúp kích thích nhu động dạ dày và ruột, hỗ trợ quá trình tống xuất khí, thúc đẩy tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu. Tránh vận động mạnh hoặc tập luyện cường độ cao ngay sau ăn vì có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.

Sử dụng thực phẩm hỗ trợ

Men vi sinh (probiotics) góp phần cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa. Sử dụng các thực phẩm giàu men vi sinh như sữa chua, kefir, kombucha hoặc các chế phẩm bổ sung probiotics có thể giảm nhẹ phần nào triệu chứng đầy hơi, chướng bụng song cần hỏi ý kiến bác sĩ về loại và liều lượng phù hợp. Người lớn cũng có thể thử một số loại trà thảo dược như gừng, bạc hà hay trà hoa cúc có khả năng làm dịu dạ dày, kích thích tiêu hóa.

Bác sĩ Nam khuyên những người bị đầy hơi, chướng bụng thường xuyên hoặc kéo dài, kèm đau bụng dữ dội, sụt cân không rõ nguyên nhân, thay đổi thói quen đại tiện nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Ly Nguyễn