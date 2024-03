6 cách giảm béo cho phái đẹp sau tuổi 50

Ăn uống cân bằng, kiểm soát khẩu phần mỗi bữa, tăng cường hoạt động thể chất, ngủ đủ giấc có thể giúp phụ nữ giảm cân sau tuổi 50.

Ở độ tuổi 50, quá trình trao đổi chất chậm lại khiến phái đẹp có nguy cơ tăng cân. Biết cách tập thể dục, áp dụng thói quen lành mạnh, phụ nữ vẫn có thể đạt được mục tiêu giảm cân ở độ tuổi này.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Ngoài kiểm soát thực phẩm nạp vào cơ thể, khẩu phần ăn cũng là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình giảm cân. Điều chỉnh các tín hiệu đói của cơ thể cũng rất cần thiết khi quá trình trao đổi chất thay đổi theo tuổi tác.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), để giảm cân, mỗi người nên tiêu thụ ít hơn 500 calo so với tổng lượng cơ thể đốt cháy hàng ngày. Chú ý đến khẩu phần ăn để tránh ăn quá nhiều bằng cách sử dụng bát nhỏ hơn, lắng nghe tín hiệu đói của cơ thể.

Ưu tiên chế độ dinh dưỡng cân bằng

Cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng nhiều loại thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh góp phần kiểm soát cân nặng. Những thực phẩm này cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Để tránh tăng cân, phụ nữ nên giảm tần suất các món giàu chất béo như đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thịt chế biến, đồ ngọt. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cholesterol cao, tăng huyết áp.

Rau và trái cây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh, không gây tăng cân. Ảnh: Hà Phượng

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục đều đặn là yếu tố quan trọng để giữ sức khỏe và giảm cân. Phụ nữ nên đặt mục tiêu dành ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải hàng tuần như đi bộ nhanh, tập yoga hoặc khiêu vũ.

Kết hợp bài tập aerobic, rèn luyện sức mạnh giúp duy trì khối lượng cơ nạc, tăng cường trao đổi chất và cải thiện thể lực tổng thể.

Uống đủ nước

Uống đủ nước không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giữ cho làn da rạng rỡ và hạn chế thèm ăn. Người có thói quen uống cà phê, trà nên ưu tiên thức uống nguyên chất, không thêm đường để tránh tăng lượng calo rỗng nạp vào.

Trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà gừng, trà bạc hà còn có tác dụng thanh lọc, thúc đẩy nhiều chức năng trong cơ thể.

Tăng lượng chất đạm

Protein đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và chuyển hóa khối lượng cơ ở phụ nữ sau mãn kinh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, phụ nữ cần khoảng 46 g protein mỗi ngày.

Thực phẩm giàu protein như thịt nạc, thịt gia cầm, cá, các loại đậu. Chúng vừa tăng cảm giác no, giảm ăn vặt vừa hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ giúp nạp năng lượng cơ thể, cân bằng các hormone điều chỉnh cơn đói và thèm ăn. Ưu tiên ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm, không bị gián đoạn để tránh tăng cân không mong muốn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)