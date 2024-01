6 bài tập giúp phái đẹp trên 50 tuổi sống khỏe

Rèn luyện thăng bằng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa té ngã khi lớn tuổi. Phái đẹp có thể thực hiện bài tập đơn giản như đứng bằng một chân, chân còn lại co lên hoặc kiễng chân để rèn luyện sức mạnh cốt lõi và sự ổn định.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik